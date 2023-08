FOODBLOG OSTBRÖCKLI Alternative für den Rost: Auch Avocados lassen sich grillieren – und wie gut Der Grill macht Avocados noch cremiger, als sie ohnehin sind. Zusammen mit einer erfrischenden Limetten-Tomaten-Salsa ergeben sie einen kulinarischen Sommerabendtraum.

Nun ist wirklich genug mit Wurst. Nach Cervelat Nummer 63 können Sie nicht mehr? Sie brauchen dringend Abwechslung auf dem Grill? Dann sind Sie hier richtig.

Der Grill hat sich in den vergangenen Jahren zu einem fast vollwertigen Küchengerät entwickelt, wie der Backofen, nur für draussen. Auf ihm lassen sich neben Fleisch- auch Gemüsesteaks zubereiten, Beilagen wie belegte und gefüllte Brote, sogar Desserts. Doch manchmal ist es dann eben doch bequemer, wieder eine Wurst auf den Rost zu legen. Schliesslich will man den Sommerabend geniessen und ihn nicht schuftend in der Küche verbringen.

Noch cremiger als ohnehin

Aus diesem Dilemma führt dieses rasche, einfache Rezept mit Avocados. Fans der Tropenfrucht haben das Grillieren unterdessen nämlich ebenfalls für sich entdeckt. Aus gutem Grund. Das cremige Fruchtfleisch wird noch cremiger, wenn es für ein paar Minuten auf dem Grill vor sich hin gart. Dazu eine Limetten-Tomaten-Salsa, etwas Feta, Focaccia (frisch gebacken, aufgetaut oder gekauft), schon ist die fleischlose Grillabwechslung beisammen.

Ein Gericht mit Farbe

Der Grill hinterlässt auf frischen Avocados neckische Streifen. Sind die Früchte schon fast etwas zu reif, bilden sich hingegen eher dunkle Flecken. Macht nichts. Die milde, lauwarme Frucht und die erfrischende, rassige Sauce verbinden sich so oder so zu einer simplen Essfreude. Das Gericht bringt Farbe auf den Tisch und ist ein Aufsteller, wenn der Sommer draussen wieder einmal Pause macht.

Den Appetit verderben kann einem nun nur noch die Umweltbilanz der Avocado. Sie kommt von weit her, braucht viel Wasser, um gedeihen zu können. Weil sie boomt, werden in Mittel- und Südamerika Wälder abgeholzt. Darum essen wir morgen zum Ausgleich Lasagne mit Zucchetti aus dem eigenen Garten. Und giessen die übrig bleibenden Exemplare weiterhin mit gesammeltem Regenwasser. Das funktioniert diesen Sommer ja ziemlich gut.