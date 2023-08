Foodblog Ostbröckli Als Vorspeise oder Mahlzeit: Kalte Suppen gehen immer – und es muss nicht Gazpacho sein Ideal für heisse Tage: Sei es als Mahlzeit oder nur als Vorspeise. Für kalte Suppen sind aber nicht nur Tomaten und Gurken geeignet. Auch Sämige schmecken und erfrischen.

Ob sämig oder würzig: Erfrischend sind kalte Suppen im Sommer immer.

Die heissesten Tage des Jahres haben wir wahrscheinlich schon hinter uns. Aber der Sommer ist glücklicherweise noch nicht ganz vorbei. Jedenfalls ist man beim Essen immer noch sommerlich eingestellt. Und es gilt, was «Ostbröckli»-Kollege Kaspar Enz schon festgestellt hat: Abkühlung geht auch durch den Magen.

Deshalb trinken wir auch gerne kühlende Getränke oder schlecken Glaces. Ich habe mich in den heissen Wochen, wie schon in anderen Jahren, wieder den kalten Suppen zugewendet. Sie machen als Vorspeise eine gute Figur, aber auch als Begleitung zu einer Grillade oder sogar als Hauptgang, je nach Zutaten.

Bei sommerlichen Suppen denkt man natürlich sofort an die spanische Gazpacho, die wohl populärste kühlende Suppe, die es in sehr zahlreichen Variationen gibt. Auch eine einfache Gurkensuppe kommt wohl oft auf den Tisch: Gurke mit Gemüsebrühe und Naturjoghurt fein mixen, mit Salz und Pfeffer abschmecken – und fertig ist.

Richtig durchgekühlt müssen die Suppen sein

Ich bereite an heissen Tagen nun auch vermehrt eher cremige kalte Suppen zu. Entscheidend ist dabei auch, was der Gemüsegarten gerade hergibt. Die Suppen kommen meist als einfaches Mittagessen auf den Tisch. Mal geniessen wir sie pur, mal nur mit einem Stück Brot, mal mit einer passenden Einlage. Aber immer richtig kalt. Darauf kommt es an: Diese Suppen müssen einfach richtig durchgekühlt sein, erst dann schmecken und erfrischen sie auch richtig gut. Zum Beispiel eine Gurken-Avocado-Suppe.

Die Basis-Zutaten: Tabasco sorgt für etwas Schärfe.

Gurken-Avocado-Suppe

Zutaten für 2 Personen 1 reife Avocado, grob gewürfelt

1 mittelgrosse Gurke, Kerne ausgekratzt, grob gewürfelt

2 dl Gemüsebrühe

3 dl Mandelmilch

2 El Olivenöl

1 El Tahini (Sesampaste)

1 Tl Honig Ein paar Stiele Koriander oder Petersilie

Saft einer halben Limette

Ein paar Tropfen Tabasco

Ev. Salz, Pfeffer

Die Zutaten bis und mit Honig in den Mixer geben und sehr fein pürieren. Dann zunächst die Konsistenz überprüfen. Soll noch etwas mehr Flüssigkeit dazu – Brühe, Mandelmilch, kaltes Wasser? Oder eher noch etwas Avocado oder Tahini? Dann beginnt das Abschmecken: Der Limettensaft soll der Suppe einen zusätzlichen Frischekick geben, die Tabascosauce eine ganz leicht scharfe Note. Man könnte dafür natürlich auch frischen Chili mitmixen, aber das ist unberechenbarer.

Gut pürieren ist zentral.

Die durchgekühlte Suppe haben wir mit einer Einlage genossen: einmal mit Stücken von geräuchtem Saibling, ein anderes Mal mit Lachs-Ceviche. Das war beide Male eine richtige Mahlzeit, weil die Avocado ziemlich schnell sättigt.

Beim Entscheid, womit man das Gemüse zu einer Suppe verwandeln will, hat man grosse Freiheiten. Etwas Gemüsebrühe gebe ich aber immer in den Mixer oder nach dem Andünsten des Gemüses in die Pfanne; das gibt der Suppe eine gewisse Fülle. Dann kann man aber unterschiedliche Akzente setzen, je nach Zugabe: Naturjoghurt, Buttermilch, Crème fraîche, Mandel- oder Kokosmilch.

Bei der kalten Zucchettisuppe habe ich mich für Crème fraîche entschieden, weil etwas Frischepepp diesem Gemüse gut bekommt. Dem zu dem verhilft auch die Zugabe von etwas frischem Pfefferminz.

Kalte Zucchettisuppe mit Pfefferminze

Zutaten für 2 Personen 2 kleinere Zucchetti, gewürfelt

1 Schalotte, fein geschnitten

2 El Olivenöl

3 dl Gemüsebrühe

100 g Crème fraîche

Ein paar Blättchen frischen Pfefferminz

Saft einer halben Zitrone

Ein paar Tropfen Tabasco

Ev. Salz, Pfeffer

Die Schalotte und die Zucchettiwürfel in Olivenöl kurz andünsten, dann die Gemüsebrühe dazu geben und die Zucchetti köcheln, bis sie weich sind. Etwas abkühlen lassen. In den Mixer geben und zusammen mit der Crème fraîche zu Suppe verwandeln. Mit den restlichen Zutaten sorgfältig abschmecken. Vorsicht mit dem Pfefferminz, er soll den Zucchettigeschmack nicht übertönen.

Man kann dazu beispielsweise Blätterteigflûtes oder Grissini servieren, nature oder mit Rohschinken umwickelt. Als Einlage machen sich auch Mostbröckliwürfeli gut. Oder, was bei kalten Suppen fast auch immer geht: knusprig geröstete Brotwürfelchen.

Wir können aus dem Vollen schöpfen

In den Gemüsegärten und auf den Märkten kann man in dieser Zeit ja wieder aus dem Vollen schöpfen. Die üppigen Auslagen auf den Marktständen mit Gemüsen und Salaten sind in ihrer Farbenvielfalt schon eine Pracht. Es fühlt sich an wie im Schlaraffenland.

Die Ernte ist derzeit üppig: Das freut auch den Ostbröckli-Autor.

Ähnliches empfinden auch Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, wenn sie in ihrem Paradies stehen – auch wenn sie manches mit den gefrässigen Schnecken teilen müssen. Aber was soll’s. Es ist immer noch genug da, um köstliche Gerichte zuzubereiten. Ich freue mich auch immer wieder auf die ersten eigenen Rüebli, die schon wunderbar duften, wenn man sie wäscht. Und auch aus ihnen lässt sich eine deliziöse kalte Suppe zubereiten.

Kalte Rüeblisuppe mit Kokosmilch

Zutaten für 2 Personen 250 g Rüebli, gewürfelt

1 mittelgrosse Kartoffel, gewürfelt

1 Schalotte, fein geschnitten

2 El Olivenöl

2 dl Gemüsebrühe

1 1/2 dl Kokosmilch

½ dl Orangensaft

1-2 Messerspitzen Currypulver, Pfeffer, evtl. Salz,

Die Schalotte, Rüebli- und Kartoffelwürfel in Olivenöl kurz andünsten, dann die Gemüsebrühe dazu geben und weichkochen. Etwas abkühlen lassen. In den Mixer geben und zusammen mit der Kokosmilch fein pürieren. Mit den restlichen Zutaten sorgfältig abschmecken.

Für etwas Crunch haben Kürbiskerne gesorgt, die ich auf die Suppe gestreut habe. Natürlich führen diese optisch in die Irre, weil es farblich auch nach einer Kürbissuppe aussieht. Item! Und wer nicht zu den Korianderverächtern gehört, kann zudem ein paar zerzupfte Blättchen davon auf die Suppe streuen.

In jedem Fall gilt eine alte Volksweisheit: Teller immer ausessen, damit das Wetter schön bleibt, sprich: sommerlich. Auf dass wir noch manchen Teller kalte Suppe geniessen können!