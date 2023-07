Foodblog Ostbröckli Kein See in der Nähe? Abkühlung geht auch durch den Magen Zitrusfrüchte und frische Kräuter, Gurken und Joghurt schmecken gerade in der heissen Jahreszeit besonders gut. Kein Wunder, helfen sie doch, den Körper abzukühlen – deshalb spielen diese Lebensmittel gerade in den Küchen heisser Regionen eine wichtige Rolle. Hier ein paar Tipps fürs Sommermenü.

Zitrusfrüchte, wasserreiches Gemüse und frische Kräuter kühlen besonders gut. Bilder: Nik Roth

Es ist Sommer, es ist heiss, man sehnt sich nach einer Abkühlung: Ein Sprung ins kalte Wasser oder wenigstens eine kühle Dusche. Ein kühles Bier vielleicht? Oder haben Sie Hunger? Kein Problem. Denn man kann sich auch beim Essen abkühlen – wenn man die richtigen Zutaten nimmt. Nicht umsonst isst man im Sommer lieber Wassermelonen als Fondue: Sie bestehen fast nur aus Wasser, ebenso wie Gurken. Auch Tomaten, Ananas oder Erdbeeren haben einen hohen Wasseranteil. Kräuter wie Pfefferminze oder Koriander sorgen ebenso für einen frischen Hauch in Mund und Bauch wie Zitrusfrüchte.

Arabischer Salat

Kein Wunder also, sind diese Zutaten in den Küchen heisser Gegenden allgegenwärtig. Gerade in der Küche der Levante und Nordafrikas, spielen deshalb Zitronen und Kräuter wie Minze, Petersilie oder Koriander eine wichtige Rolle, ebenso wie frisches Gemüse wie Gurken oder Tomaten. Weshalb es sich gerade im Sommer lohnt, sich von der orientalischen Küche ein paar Kniffe abzuschauen.

Zum Beispiel bei den arabischen Salaten. Davon gibt es je nach Region und Saison ziemlich viele. Aber in den meisten kommen hier ziemlich viele kühlende Lebensmittel in einer Schüssel zusammen: Kaum einer kommt ohne Gurke oder Tomate aus, Zitronensaft ersetzt das Essig, und Petersilie, Minze oder Koriander frischen die Sache noch auf. Oft werden die meist fein geschnittenen Gemüsestücke bereits eine Weile vor dem Essen gewürzt – so geben sie bereits etwas Flüssigkeit ab, die sich mit etwas Öl und Zitronensaft zur Sauce verbindet.

Hinzu kommen hie und da Couscous oder Bulgur – Getreideformen, denen ebenfalls kühlende Wirkung zugeschrieben wird. Dazu passen auch Oliven und Feta oder ähnliche Frischkäse. Alles zusammen ergibt diese herrlich frische Universalbeilage für jedes Grillfest:

Erfrischender Sommersalat 1/2-1 Gurke und 3-4 Tomaten (eine ähnliche Menge) entkernt,

in ca. 5 Millimeter grosse Würfel geschnitten

1 Handvoll Petersilie und Blätter von etwa drei Zweigen Minze

Salz, Pfeffer, nach Belieben etwas Kreuzkümmel und Paprika

Saft einer Zitrone und 2-3 EL Olivenöl



Das wäre das Wichtigste: Je nach Lust, Laune und Kühlschrankinhalt:

1 Espressotasse Couscous, gequellt in zwei Espressotassen Salzwasser

ca. 50-100 Gramm Feta oder ähnliche Ziegen- oder Schafskäse

Tzatziki

Auch gesäuerte Milchprodukte wirken kühlend, oder weniger wissenschaftlich: Joghurt. Vermischt man es mit einigen anderen kühlenden Zutat, müsste ein Gericht entstehen wie ein Sprung ins kalte Meerwasser. Mit anderen Worten: Tzatziki. So heisst es jedenfalls in Griechenland, wo man es wohl den Türken (Cacik) abgeschaut hat, doch eng verwandte Gerichte gibt es vom Balkan (Tarator) bis nach Indien (Raita). Alle vermischen sie das Joghurt mit Gurken, nicht ganz einig ist man sich über die Details: Minze oder Dill? Essig oder Zitronensaft? Gurke würfeln oder reiben?

Am frischesten schmeckt Tzatziki mit Zitrone und Minze. Bild: zvg

Darüber lässt sich sicher trefflich streiten. Klar ist, soll die Joghurt-Gurken-Sauce möglichst kühlen, und zwar als Dip wie als Sauce für Ihr Grillgut, muss sie wohl so aussehen:

Frische Tzatziki 500 Gramm Joghurt, am besten Türkisch oder Griechisch

1 Gurke

1 - 2 Knoblauchzehen, gepresst

1 Zitrone, Saft

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

1 Handvoll frische Minze, gehackt

Die Gurke am besten entkernen und dann reiben. Man kann etwas Salz darüber streuen und warten, bis die Gurke Wasser verliert, oder diese in einem Sieb gut ausdrücken; Dann mit den anderen Zutaten gut mischen. Am besten vor Gebrauch etwas im Kühlschrank stehen lassen. So kommt der Geschmack besser zur Geltung.

Schweinefleisch-Tacos mit Ananas-Salsa

Nicht nur rund ums Mittelmeer nutzt man kühlende Zutaten in fast allen Gerichten. Auch die mexikanische Küche nutzt gerade Zitrusfrüchte und erfrischende Gewürze in grossen Mengen – ebenso grosse Mengen von Chilis. Ob diese den Körper kühlen, weil sie Schweiss anregen oder ihn eher noch mehr wärmen, kommt etwas auf die Menge drauf an. Jedenfalls gibt es hier Pico de Gallo. Und diese «Salsa Fresca» ist tatsächlich ziemlich frisch.

Sie besteht gewöhnlich aus Tomaten, roten zwiebeln, Chilis, Koriander und Limettensaft. Aber es gibt auch Versionen mit Gurken und Peperoni – oder Ananas. Die Frucht verwenden wir auch gleich für eine Marinade, die sämtliches Fertig-Taco-Zubehör vergessen lässt.

Etwas Fleisch und Ananas-Salsa in die Fladen – fertig ist der mexikanische Sommergenuss.

Vorbild ist der «Taco al Pastor». Der geht auf libanesische Einwanderer zurück: Das Fleisch wird wie Gyros, Kebab oder Shawarma am Drehspiess gebraten. Die Marinade ist aber durch und durch mexikanisch. Dazu gehören im Original Zutaten wie getrocknete Chili-Sorten oder Achiote-Paste, die in Schweizer Supermärkten aber kaum zu finden sind. Hier deshalb eine Variante, die lecker ist, aber ohne diese Zutaten auskommt:

Tacos 500 Gramm Schweinefleisch, gerne etwas durchzogen, in ca 1 - 1,5 cm dicke Scheiben schneiden

1 dL Orangensaft

ca 1/3-1/2 Ananas

Saft einer Limette

2 EL eingelegte Jalapenos mit Saft

3 Zehen Knoblauch

1 - 2 Peperoncini oder Chilischoten

je 1/2 TL: Oregano, Kreuzkümmel, Chiliflocken z.B. Pul Biber

3 EL Tomatenpuree

Die Zutaten der Marinade im Stabmixer pürieren und mit dem Fleisch vermischen. Mindestens 4 Stunden marinieren lassen. Dann den Grill aufheizen. Die andere Hälfte der Ananas in Scheiben schneiden und kurz grillieren. Daraus machen wir die Sauce:

Ananas-Salsa 1/2 Ananas, grilliert, in kleine Würfel schneiden

Saft 1 Limette

1 grüne Peperoncini, gehackt

1 kleine rote Zwiebel, gehackt

1 Handvoll Korianderblätter, gehackt

Salz

Wenn die Ananas-Stücke braune Streifen bekommen haben und der Grill schön heiss ist, kommen die Fleischscheiben auf den Grill. Aufgepasst: Die Ananas in der Marinade macht das Fleisch schon ziemlich zart. Wenn Sie Filet oder Stotzen nehmen, zerfällt das Fleisch schon auf dem Grill nach nur wenigen Minuten – man kann durchaus Schulter nehmen.

Wenn das Fleisch gar ist, die Scheiben in Stückchen oder Streifen schneiden. In dieser Zeit können ein paar Tortillas auf dem Grill schnell aufgewärmt werden. Diese mit Fleisch und Ananas-Salsa füllen. En Guete!

Zitronen-Minze-Drink

Zitrone und Minze - viel frischer kann ein Getränk gar nicht sein.

Was trinken wir dazu? Gegen Hitze und Durst gleichermassen hilft der Zitronen-Minze-Drink, der an südlichen und östlichen Mittelmeerküsten getrunken wird. Manchmal heisst er Limonada und der geht so:

Zitrus-Minze-Drink 4 Zitronen, evtl gemischt mit Limetten

1/2 Bund Minze

4 EL Zucker

1 L Wasser, nach Belieben z.T. Sprudel

Die Zitronen kann man entweder auspressen – oder schälen, in Stücke schneiden und mit den Minzeblättern, dem Zucker und Wasser in einer Küchenmaschine mixen, bis eine grünliche Flüssigkeit entsteht. Probieren, allenfalls nachzuckern. Prost!