Finanzielle Lage Entscheid ist gefallen: Die Olma Messen wandeln sich an der Generalversammlung von der Genossenschaft zur AG Wegen schwieriger Coronajahre und des Baus der neuen Halle sind die Olma Messen in finanzielle Schieflage geraten. Im Rahmen der Generalversammlung am Freitagabend macht das Unternehmen einen nächsten Schritt Richtung Besserung.

Neu mit dem Zusatz «AG»: Die Olma Messen St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Die Olma Messen sind fortan keine Genossenschaft mehr, sondern eine Aktiengesellschaft. Das wurde im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung am Freitagabend in der Olma-Halle 9.2 in St.Gallen beschlossen.

Zurück in der Gewinnzone

Die Umwandlung des Rechtskleides war im August vergangenen Jahres als eine von drei Massnahmen präsentiert worden, um sich finanziell wieder zu erholen. Dies, nachdem im Jahr 2020 ein Verlust von 5,8 Millionen und im Jahr 2021 ein Verlust von 3,3 Millionen Franken zu Buche geschlagen hatte. Für das Geschäftsjahr 2022 verkündete das Unternehmen jüngst aber einen Gewinn.

Daneben wollte die Messegesellschaft mittels Aktienverkauf bis im Frühling 2024 insgesamt 20 Millionen Franken einnehmen. Anfang April gaben die Olma Messen bekannt, dass inzwischen zehn Millionen Franken gesammelt wurden. Ausserdem sollten Stadt und Kanton auf die Rückzahlung des wegen des Coronavirus gewährten Darlehens von je 8,4 Millionen Franken verzichten. Dem haben beide Parlamente zugestimmt.

Doch nicht nur in den Büchern hatte sich zuletzt etwas getan. Auch auf dem Areal der Olma, das mit der neuen Halle 1 von 30’000 auf 43’000 Quadratmeter wächst. Der Bau soll bis Frühling 2024 fertig sein. Momentan wird das Dach montiert. Das Projekt kostet alles in allem über 170 Millionen Franken.