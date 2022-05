Finanzhilfe «Das ist absolut intransparent»: St.Galler SP kritisiert das Sanierungspaket für die Spitäler Die St.Galler Regierung will mit einer 163-Millionen-Finanzspritze die Spitäler fit trimmen. Damit sollen gleich auch covidbedingte Ausfälle entschädigt werden. Die SP kritisiert dieses Vorgehen: Es sei unverständlich, dass der Spitalverwaltungsrat diese «Vermischung» akzeptiere.

Das Spital Grabs soll ausgebaut, seine Kapazitäten um 50 Betten erhöht werden. Bild: Mareycke Frehner

34,7 Millionen Franken: So viel sprach das St.Galler Kantonsparlament vor einem Jahr den Spitälern für ihre Ausfälle während des Lockdowns zu. Schon damals zeichnete sich ab: Das Geld reicht nicht. Doch die Regierung machte schon damals klar: Es gibt keine weitere Coronahilfe. Sie hat die Ausfälle für die Zeit von Ende April bis Ende Dezember 2020 berechnet – und ist auf Umsatzeinbussen von 21 Millionen gekommen. Die Ausfälle 2021 hat sie gar nicht erst angeschaut. Denn für die Regierung ist klar: Die Pandemie ist nur ein Teil der Not der St.Galler Spitäler. Ihre Finanzsituation ist derart marod, dass ihnen mit einer weiteren Corona-Entschädigung nicht wirklich geholfen ist. Was es nun brauche, sei ein Sanierungspaket.

Seit Mittwoch liegt dieses vor: Die Regierung plant eine 163-Millionen-Finanzspritze für die Spitäler. Damit soll deren Finanzlage grundsätzlich verbessert werden. Und sie hofft, dass dies der letzte Sanierungsschritt sein wird.

SP fordert klare Auflistung der Ausfälle

Die SP hat die Regierung wegen ihrer Corona-Entschädigung für die Spitäler in der Vergangenheit bereits wiederholt kritisiert und im Kantonsparlament interveniert. Sie sei zu knausrig, die Einbussen während der Pandemie würden völlig unzureichend entschädigt. Die Fraktion ärgert sich nun auch über die «absolut intransparente» neue Finanzvorlage. Ihr Kritikpunkt:

«Anstatt eine klare Unterscheidung zu treffen zwischen covidbedingten Ertragsausfällen und den Folgen der Spitalstrategie, wird alles vermischt.»

Für die SP ist klar: Die covidbedingten Ausfälle müssen erhoben und durch den Kanton entschädigt werden. Absolut unverständlich für die Fraktion ist auch, dass der Spitalverwaltungsrat die Ausfälle nicht erhoben hat und er nicht längst mit Entschädigungsforderungen an den Kanton herangetreten ist.

«Das muss doch in seinem ureigenen Interesse sein.»

Hohe Abschreiber, hohe Investitionen – eine verfehlte Strategie

Die nun notwendige Finanzspritze zeige deutlich die Folgen der «verfehlten Spitalstrategie» auf, so die SP weiter. Die Hälfte des letztjährigen Defizits der Spitalverbunde resultiere aus Wertberichtigungen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Spitäler Wattwil (51,8 Millionen) und Flawil (4,9 Millionen) notwendig gewesen seien. Die Liegenschaften seien deutlich unter Wert verkauft worden. Der in diesem Jahr geplante Verkauf des Spitals Walenstadt wird acht Millionen in die Kasse spülen, gleichzeitig muss aber auch dort ein gleich hoher Betrag abgeschrieben werden.

Bettina Surber, SP-Fraktionschefin im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Michel Canonica

SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber sagt:

«Die aktuellen schlechten Zahlen der Spitalverbunde sind die Folge der Spitalstrategie, da hohe Abschreiber und hohe Investitionen die Rechnungen belasten.»

Die Mitte: Der Weg stimmt

Anders die Fraktion von Mitte/EVP: Sie steht nach wie vor hinter dem eingeschlagenen Weg mit den Spitalschliessungen – «zumal ohne diese Beschlüsse der heutige finanzielle Bedarf weit höher ausfallen würde». Die jetzige Kapitalerhöhung sei «unumgänglich»; damit könne auch auf eine weitere Pandemieentschädigung für die Spitäler verzichtet werden.