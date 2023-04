Finanzen Wittenbach schliesst mit einem Plus von fast 4 Millionen Franken ab: «Es ist leider nicht so, dass plötzlich ein paar Reiche zugezogen sind» Satter Gewinn statt Defizit: Die Gemeinde Wittenbach schliesst ihre Jahresrechnung 2022 mit einem positiven Ergebnis von 3,9 Millionen Franken ab. Sie weicht damit 8,5 Millionen vom budgetierten Defizit ab. Vize-Gemeindepräsident Urs Schnelli sagt, woher die grosse Abweichung kommt.

Ansicht vom Bahnhof Wittenbach: Die Steuerkraft pro Person beträgt nur 2154 Franken. Bild: Arthur Gamsa

«Ich verstehe es, wenn dieses Ergebnis ein leichtes Kopfschütteln auslöst», sagt Urs Schnelli, Wittenbacher Gemeindepräsident ad interim. Was er damit meint: Die Rechnung 2022 seiner Gemeinde schliesst um 8,5 Millionen Franken besser ab als erwartet – statt des budgetierten Minus von rund 4,6 Millionen resultiert ein Plus von rund 3,9 Millionen.

Wie kann es sein, dass man sich derart verrechnet hat? «Uns ist es zehn Mal lieber so als umgekehrt», sagt Schnelli, erfreut über den guten Abschluss.

Urs Schnelli, Wittenbacher Gemeindepräsident ad interim. Bild: Marius Eckert

Der Kanton habe 2021 auf die Bremse gedrückt und den Gemeinden geraten, vorsichtig zu budgetieren. Man wusste nicht, ob ein weiterer Lockdown bevorsteht. Wittenbach rechnete aufgrund der Coronakrise mit tieferen Steuereinnahmen und höheren Sozialhilfekosten und passte das Budget entsprechend gegen unten an.

«Im Nachhinein sind alle froh, dass es nicht so schlimm herausgekommen ist», sagt Schnelli. «Wer hätte gedacht, dass der Bundesrat schon im Frühjahr 2022 alle Coronamassnahmen ad acta legt?»

Steuerkraft: Wittenbach ist ein Schlusslicht im kantonalen Vergleich

Ein Hauptgrund für den positiven Jahresabschluss sind höhere Steuereinnahmen von rund 3 Millionen Franken. Das ist in erster Linie der pessimistischen Prognose geschuldet, die nicht eingetreten ist. «Es ist leider nicht so, dass plötzlich ein paar Reiche nach Wittenbach gezogen sind», sagt Schnelli. Die Steuereinnahmen pro Kopf seien nur minimal gestiegen. Die Steuerkraft pro Person beträgt in Wittenbach bescheidene 2154 Franken, «damit sind wir ein Schlusslicht im Kanton».

Auch im Bereich Soziales hatte die Gemeinde zu hoch budgetiert. Aufgrund der Pandemie rechnete man damit, dass mehr Menschen Sozialhilfe beantragen würden, «was zum Glück nicht eingetroffen ist». Das Resultat sind geringere Aufwände von rund 2,3 Millionen Franken. «Ein gutes Zeichen für die Gesellschaft», sagt Schnelli.

Handänderungen spülen Geld in die Kasse

Die Gemeinde Wittenbach mache das Budget für das kommende Jahr jeweils bereits im August und September, da sei es schwierig, eine genaue Prognose zu erstellen. «Wir konnten nicht ahnen, dass uns Handänderungen und Grundstückgewinnsteuern 2022 viel Geld in die Kasse spülen würden - über drei Millionen Franken», sagt Schnelli.

Wittenbach verzeichnet tiefere Aufwände im Bereich der Schulen von rund 780’000 Franken. «Das ist uns auch lieber so.» Es gebe weniger Sonderschüler und eine Klasse weniger.

Einige Bauprojekte im Bereich Strassen- und Hochbau (Werkhof) sind noch nicht realisiert oder fertiggestellt – weshalb geringere Abschreibungskosten verbucht werden. 2023 plant die Gemeinde, rund 4,9 Millionen Franken zu investieren. Grössere Projekte sind dabei die Sanierung und Einführung von Tempo 30 auf der Grünau- und Stürzbüchelstrasse. Das Projekt Grünaustrasse ist noch mit einer Einsprache blockiert. Schnelli gibt sich zuversichtlich: «Der Besitzer einer Liegenschaft fühlt sich noch benachteiligt, aber da werden wir schon noch eine Lösung finden.»

Die separate Jahresrechnung der Elektrizitätsversorgung schliesst aufgrund der stark gestiegenen Einkaufspreise mit einem Verlust von 278'000 Franken.

Das Eigenkapital der Gemeinde hat sich von 24,2 auf rund 28,1 Millionen Franken erhöht. Die Wittenbacherinnen und Wittenbacher werden an der nächsten Bürgerversammlung am 30. Mai über die Jahresrechnung abstimmen.