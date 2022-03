Finanzen Häggenschwiler Gemeinderat will Steuerfuss senken und Aussenweiler endlich mit Internet versorgen Häggenschwil kann es sich leisten, den Steuerfuss von 119 auf 115 Prozent zu senken – das findet der Gemeinderat. Bei einigen Projekten im Dorf ist aber der Wurm drin, wie sich an der Vorversammlung zeigte.

Rund 50 Häggenschwilerinnen und Häggenschwiler informierten sich am Montag an der Vorversammlung. Bild: Melissa Müller

«Es geht uns finanziell gut», sagt der Häggenschwiler Gemeindepräsident Raffael Gemperle. Er hat am Montag an der Vorversammlung in der Mehrzweckhalle Rietwies etwa 50 Frauen und Männer begrüsst. «2021 war ein spezielles Jahr.» Veranstaltungen fielen aus, Begegnungen fehlten. Weniger Anlässe bedeutet aber auch: weniger Ausgaben. Gemperle wurde Gemeindepräsident, Roger Frischknecht rückte in den Gemeinderat nach. «Unser neues Team hat sich schnell gefunden», sagt Gemperle und informiert über einige Vorhaben.

Am 10. April stimmen die Bewohnerinnen und Bewohner an der Urne über die Genehmigung der Jahresrechnung 2021 und das Budget sowie den Steuerplan fürs Jahr 2022 ab. Die Reserven sind auf über 5,58 Millionen Franken angewachsen. Das entspricht einem Pro-Kopf-Vermögen von über 4000 Franken. Damit verfügt man laut dem Gemeindepräsidenten über ein solides Finanzpolster für die Zukunft. Der Bürgschaft wird beantragt, den Steuerfuss um 4 Prozent auf 115 Prozent zu senken.

Gemeindepräsident Raffael Gemperle Bild: Tobias Garcia

Im Budget 2022 sind 155'000 Franken für Strassensanierungen vorgesehen. Das subventionierte Taxi wird rege benutzt, was die Gemeinde jährlich 17’000 Franken kostet. Auch die hohe Schülerzahl hat finanzielle Folgen. Es wird eine dritte Standklasse gebildet. Auch die Musikschule, die neu gestartete Schulsozialarbeit und die Medienpädagogik schlagen zu Buche.

Zudem will die Gemeinde einen Fachmann beauftragen, eine Bestandesaufnahme aller Liegenschaften vorzunehmen und zu schauen: Wo müssen Dächer saniert werden, wo müssen Fassaden renoviert werden?

In den Aussenweilern von Häggenschwil ist die Internetverbindung «schlecht bis sehr schlecht», wie es im Jahresbericht 2021 der Gemeinde heisst. Das soll sich ändern. Der Gemeinderat setzt auf eine flächendeckende Erschliessung der Aussengebiete mit Glasfaser. An der Abstimmung am 10. April wird beantragt, eine Vorfinanzierung von 50'000 Franken zu bilden. Das Geld soll aus dem Ertragsüberschuss von 53’213 Franken aus der Erfolgsrechnung 2021 entnommen werden. Der Rest des Betrags wird der Ausgleichsreserve zugewiesen.

Ende August will der Gemeinderat an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung bei der Bevölkerung den Kredit für das Glasfasernetz einholen. Die Gemeinde will das Netz verpachten, nachdem sie es gebaut hat. So könne man die Abschreibungen finanzieren, ohne einen einzigen Steuerfranken aufzuwenden, sagt Raffael Gemperle. Wenn alles nach Plan läuft, wird das Glasfasernetz im kommenden Jahr installiert.

Die Gemeinde will auf dem Bauland der katholischen Kirchgemeinde zwei Mehrfamilienhäuser mit 15 Mietwohnungen und Büros für die Kirchverwaltung bauen. Das St. Galler Architekturbüro Tom Munz hat ein Vorprojekt für die Überbauung Pfaffengut entworfen. Von der Absicht, eine Genossenschaft zu gründen, ist die Gemeinde aber abgekommen. «Dann müsste man den Mietzins für die Wohnungen im oberen Segment ansetzen», sagt Gemperle. Das passe nicht zu Häggenschwil; man wolle günstige Wohnungen anbieten. Darum suche man eine andere Lösung. Trotz der Absicht, verdichtet zu bauen, soll auch Platz für einen Spielplatz sein. «Wir wollen das Zentrum beleben.»

Eine Visualisierung der Überbauung Pfaffengut. Visualisierung: PD

Die «Asylantenliegenschaft» an der Dorfstrasse 12/14 müsse saniert oder abgebrochen werden, sagt Raffael Gemperle. Die Raiffeisenbank wollte das Grundstück samt altem Haus für 574'500 Franken kaufen, um es abzureissen und Wohnhäuser zu bauen. Dagegen wurde das fakultative Referendum ergriffen. Einzelne Personen sind sauer, weil die Bank ihren Schalterbetrieb in Häggenschwil Anfang Jahr eingestellt hat. Zudem erachten sie den Verkaufspreis als zu billig. Raffael Gemperle sagt: «Die Bank ist weiterhin am Kauf der Liegenschaft interessiert und hält daran fest.» Der Gemeinderat werde das Geschäft aufarbeiten und an einer ausserordentlichen Versammlung präsentieren. Am 25. September, wenn auch eidgenössische Abstimmungen anstehen, werde über den Verkauf an der Urne abgestimmt.

Die Raiffeisenbank will das Haus an der Dorfstrasse 12 abbrechen. Bild: Donato Caspari

Eine Arbeitsgruppe der Gemeinde will den Bau einer Doppelsporthalle für rund elf Millionen Franken aufgleisen. Der Standort an der Rietwies wäre geeignet. Dafür müsste man aber Land zukaufen und umzonen. Gespräche mit den Landeigentümern ergaben, dass diese dies nicht wollen. «Wir bekommen das Land im Moment noch nicht», sagt Gemperle. Man prüfe daher auch die Variante einer Einfachhalle, die man auf dem Rasenfeld erstellen könnte.

«Die Schlaglöcher in unserer Dorfstrasse werden grösser», sagt der Gemeindepräsident. Er glaube aber nicht, dass die Sanierung schon 2023 beginnen kann. Denn dafür brauche es Landverhandlungen, «und die Eigentümer sind bestimmt nicht darüber erfreut, dass sie Land abtreten müssen».