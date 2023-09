Abgeführt Hells Angels, Mafia und Zahlencodes: Neue Hintergründe zur Verhaftung des Romanshorner Stadtrats Dominik Reis

Jetzt ist klar, warum die Polizei den Romanshorner SVP-Politiker Dominik Reis mit einem Grossaufgebot festnahm und ihn in Handschellen abführte. Reis wähnte in Romanshorn die Mafia am Werk. Mit den Hells Angels wollte er gegen sie ankämpfen. Mit seinen Fantasien und Äusserungen versetzte er seine Ratskolleginnen und -kollegen in Angst und Schrecken.