Festival «Wir sind überrannt worden»: Vorverkauf-Tickets für OASG 2024 schon fast weg – Aufräumarbeiten in vollem Gange Das Open Air St.Gallen 2023 ist Geschichte, die Vorbereitungen für das nächste Jahr aber laufen bereits. Die Festivalleitung hat just am Montag 5000 Tickets in den Vorverkauf gegeben. Der Andrang darauf ist immens.

Der Vorverkauf für das Open Air St.Gallen 2024 hat Fahrt aufgenommen. Nur wenige Stunden nach dem Ende der diesjährigen Ausgabe war ein Grossteil der Tickets bereits vergriffen. Nora Fuchs, Medienverantwortliche des OASG, ist überwältigt: «Wir sind überrannt worden. Das ist das schönste Feedback, das wir bekommen konnten.» Das zeige ihnen, dass das Festival der vergangenen vier Tage ein voller Erfolg war und die Leute sich schon jetzt auf das nächste Jahr freuen. Laut Fuchs waren am Montagnachmittag noch knapp 1000 der 5000 Tickets verfügbar.

Vorverkauf OASG 2024 Im Rahmen der limitierten Ticketaktion für das OASG 2024 werden bereits 5000 Billette verkauft. Bei den Tickets handelt es sich um Viertagespässe, inklusive Cashless-Guthaben für 20 Franken, die für 250 Franken erworben werden können.

Bereits im Vorjahr sei der Vorverkauf gut angelaufen. Es sei schön zu sehen, dass sich die Leute bereits ein Jahr im Vorfeld wieder fest für das Open Air verpflichten wollen.

Liegengelassene Zelte werden gespendet

Die Aufräumarbeiten laufen ebenfalls auf Hochtouren, bisher verläuft laut Fuchs alles wie geplant. In den nächsten Tagen hänge es aber auch vom Wetter ab, wie lange es dauere, bis im Tobel alles wieder beim Alten ist. In zwei Wochen wäre man jedenfalls gerne durch. Am Montag und Dienstag werden zuerst die ganzen Stände abgebaut: Denn für manche Festivalpartner gehe es Schlag auf Schlag und sie seien bereits auf dem Weg zum nächsten Event. Zu den Ständen, die zuerst abgebaut werden, gehören vor allem die WC-Anlagen, die in wenigen Tagen in Frauenfeld gebraucht werden.

Zurückgelassene Zelte werden ebenfalls in den ersten beiden Tagen gesammelt. «Solche, die noch intakt sind, werden gespendet», sagt Fuchs. Liegengelassene Kleidung wird genauso gesammelt, allerdings werde diese zwei Wochen nach dem Festival an das städtische Fundbüro weitergeleitet und dort registriert, wie die Medienverantwortliche sagt. Dort können Fundgegenstände dann abgeholt werden. Was die Rückgabezahlen von Depotbechern und Zelten angehe, sei Fuchs gespannt auf die genauen Auswertungen. Aktuelle sehe es nach einer positiven Bilanz aus.