Festival Lattenrost statt Camping-Mätteli: Hotels und Airbnbs in St.Gallen sind während des Open Airs fast ausgebucht Wieso campen, wenn man auch komfortabel logieren kann? Diese Frage stellen sich immer mehr Besucherinnen und Besucher des Open Airs St.Gallen. Ein Trend, welcher schon vor Corona ersichtlich war und sich in diesem Jahr augenscheinlich fortsetzt. Campingalternativen in Hotels und AirBnBs in St.Gallen sind rar.

Mühsames Zeltaufbauen? Darauf haben nicht alle Festivalbesucherinnen und -besucher Lust. Vermehrt werden auch Airbnbs gebucht. Bild: Michel Canonica (27. Juni 2019)

Wer das Open Air St.Gallen regelmässig besucht, weiss, dass das Wetter den Musikfans nicht immer hold ist. Das «Schlammgallen» hat sich schweizweit einen Namen gemacht. Für die hartgesottenen Festivalgänger ist dies natürlich kein Problem. Pelerine auf und geniessen, lautet die Devise. Deutlich ungemütlicher wird es aber erst, wenn man in ein verdrecktes und nasses Igluzelt einkehren muss. Deshalb sind Campingalternativen während des Open Airs immer beliebter.

Angebot knapp, Preise hoch

Ein Blick auf die Online-Plattform AirBnB, auf welcher Privatpersonen Zimmer oder ganze Wohnungen anbieten können, zeigt, dass Liebhaber von vier Wänden statt Zeltblachen zwischen dem 30. Juni und dem 3. Juli tief in die Tasche greifen müssen. In der Stadt St.Gallen sind aktuell (Stand Mittwoch) noch fünf Angebote frei, wie FM1Today berichtet. Die Preise reichen von 160 bis 691 Franken – pro Nacht. Im Vergleich: In der Vor- und Nachwoche des Festival sind die Angebote deutlich zahlreicher und günstiger. Auch die St.Galler Jugendherberge ist während der Open-Air-Zeit bereits komplett ausgebucht.

Grosse Nachfrage So stark sind Airbnbs während des Festivals ausgebucht Airbnbs vor dem Open Air St.Gallen Airbnbs während des Open Airs St.Gallen Moderate Preise und grosses Angebot vor dem Festival. Screenshot: Airbnb/Google Maps

Doch nicht nur die privaten Angebote sind bereits gut ausgelastet. Auch in der St.Galler Hotellerie sind die Open-Air-Tage bereits spürbar. «Die Stadt wird sehr gut gebucht sein», sagt Michael Vogt, Präsident des Hoteliervereins St.Gallen-Bodensee, gegenüber FM1Today. Zurückzuführen sei das erhöhte Buchungsinteresse auf diverse Faktoren, einer davon sei das Open Air St.Gallen. Einen Trend hin zu Hotelübernachtungen während des OASG sei bereits vor Corona sichtbar gewesen. Ob sich dieser auch in diesem Jahr wieder im gleichen Masse bestätige, müsse noch abgewartet werden.

Hotelzimmer für rund 1000 Franken

Für all jene, welche während des Open Airs nicht auf ein richtiges Bett verzichten wollen, gibt es noch freie Hotelzimmer in der Stadt St.Gallen. Müssen die potenziellen Gäste nun aber mit völlig überhöhten Preisen rechnen? «Grundsätzlich nicht», sagt Vogt.

«Es kann aber natürlich sein, dass wenn die Nachfrage steigt, auch die Preise angehoben werden.»

Ein Blick auf gängige Buchungsportale wie Booking.com zeigt: Während der Open-Air-Tage sind noch Zimmer für um die 1000 Franken für drei Nächte zu haben, eine Woche später bekommt man für dieselbe Anzahl Nächte auch Zimmer für 300 Franken.

Die Buchungs- und Kostensituationen von AirBnB und den hiesigen Hotels ähneln sich also. Dass AirBnB den traditionellen Hotelbetrieben Konkurrenz macht, kann Vogt indes nicht bestätigen: «Es sind Mitbewerber. AirBnB hilf dem Standort St.Gallen grössere und parallel laufende Anlässe durchzuführen, da die reinen Hotelbetten manchmal nicht ausreichend sind.»

Zur Not ginge es wohl auch ohne Zelt, Airbnb oder Hotel. Bild: Michel Canonica (28. Juni 2019)

Hälfte der Besucherinnen und Besucher nutzt Campingangebot

Nora Fuchs, Mediensprecherin des Open Airs St.Gallen. Bild: Fabienne Engbers, FM1Today

Das Open Air St.Gallen selbst will nach zwei Jahren Pause bezüglich Campingnachfrage neue Erfahrungswerte sammeln. «Gemäss Umfragen in den vergangenen Jahren hat aber immer noch fast die Hälfte unser Besucherinnen und Besucher gezeltet», sagt Nora Fuchs, Mediensprecherin des Open Airs St.Gallen, auf Anfrage. Dass der Trend hin zu Campingalternativen schädlich für das Festival sei, kann Fuchs nicht bestätigen.

«Dass bei uns Zeltplatz und Bühnenbereich nicht voneinander getrennt sind, macht auch die besondere Atmosphäre am Open Air St.Gallen aus.»

Während des Festivals im Jahr 2018 wurden vom TCS auf dem Gelände sogenannte Glamping-Möglichkeiten angeboten. Vier Holzhäuschen wurden damals auf dem ehemaligen Helfer-Zeltplatz installiert, in jedem fanden zwei Personen Platz und die sanitären Anlagen waren gleich in der Nähe. Dies sei aber eine einmalige Aktion für Glamping-Fans gewesen, sagt Nora Fuchs: «Für die Umsetzung eines Premium-Angebots benötigt es auch entsprechend Platz, welcher im Sittertobel beschränkt ist. Mit unseren Tipis bieten wir ein Angebot in diesem Segment an.» Allerdings werden jedes verschiedene Möglichkeiten geprüft.

Und für alle, die noch unsicher sind, hat die OASG-Mediensprecherin noch einen Tipp: «Probiert das Zelten am Festival doch wieder mal aus.»