Arbon Die Fantastischen Vier, Mando Diao, Jan Delay: Das sind die Headliner des Summerdays-Festivals 2023 Die Organisatoren des Summerdays-Festivals in Arbon haben ihr Programm bekanntgegeben. Die Veranstalter setzen auf ihr bewährtes Rezept: Frühere Rockgrössen und aufstrebende junge Künstler.

Die Fantastischen Vier oder Kim Wilde werden auch dieses Jahr wieder viel Festival-Volk an den Arboner Hafen locken. Bild: Ralph Ribi (26. August 2022)

«Ist es die da, die da, die da?» Kennen Sie nicht? Dann sind Sie vermutlich ein Angehöriger der Gen Z, ab ins Sittertobel oder auf die Frauenfelder Allmend – sie gehören auch nicht zur Zielgruppe des Summerdays! Dieses hat nämlich sein diesjähriges Programm bekanntgegeben. Und mit dabei: die Autoren des obigen Refrains, die Fantastischen Vier. Und ja, sie können freitags.

Freitags können auch weitere: Mando Diao beispielsweise. Die Schwedenrocker, im Pressetext des Festivals als «Fixstern am Rockhimmel» angepriesen, treten zum ersten Mal am Arboner Hafen auf. Ebenso ihre Premiere am Summerdays feiert Kim Wilde: Mehrere Male stand der Popstar der 1980er-Jahre bereits im Line-up. Zuletzt im Sommer 2021, ehe sie ihren Auftritt wieder absagen musste. Nun soll es in diesem Jahr klappen. Den Auftakt am Freitag macht die Schweizer Soulsängerin Caroline Chevin. Ein weiterer Special Guest werde später bekanntgegeben, ist der Medienmitteilung zu entnehmen.

Der Festivalsamstag steht im Zeichen aktueller Hitproduzenten aus Deutschland: So treten mit Vincent Weiss und Nico Santos zwei der erfolgreichsten deutschen Künstler der vergangenen Jahre auf. Bereits seit Jahren erfolgreich sind Jan Delay und seine Disko No. 1. Die Veranstalter preisen den Hamburger Künstler mit seiner Mischung aus Funk, Reggae und Trap als einen der besten Liveacts überhaupt an. Weitere Künstler am Samstag sind die deutsche Singer/Songwriterin Zoe Wees, die Schweizer Mundart-Band Dabu Fantastic, Ian Hooper, der Frontmann der Folk-Band Mighty Oaks mit seinem Soloprojekt, und der Winterthurer Musiker Andryy.

Das Festival findet am 26. und 27. August statt. Der Vorverkauf startet am Dienstag, 7. Februar. (pd/dar)