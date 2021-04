Fernunterricht Ostschweizer Fachhochschule verlängert den Fernunterricht bis zu den Sommerferien – andere Hochschulen warten noch Während man an der HSG und an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen noch auf den nächsten Bundesratsentscheid wartet, hat sich der Krisenstab der Ostschweizer Fachhochschule gegen die baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht ausgesprochen. Wenige Ausnahmen gibt es allerdings.

Bilder von gefüllten Hörsälen wie hier an der Universität St.Gallen hat es an den Schweizer Hochschulen seit Beginn der Coronapandemie nicht mehr gegeben. Bild: Keystone

An den Schweizer Hochschulen ist seit dem 2. November letzten Jahres Ruhe eingekehrt. An diesem Tag wurde der Unterricht anlässlich der zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie abermals in den digitalen Raum verlagert. Seither gilt für die Tertiärstufe in der ganzen Schweiz nach wie vor die Fernunterrichtspflicht. Auch nachdem am 22. März einige Massnahmen gelockert wurden, ist «Präsenzunterricht nur dann erlaubt, wenn eine Präsenz vor Ort unbedingt notwendig ist und sofern er notwendiger Bestandteil des Bildungsgangs ist», heisst es auf der Website des BAG.

Einige Hochschulen haben deshalb bereits beschlossen, bis zu den Semesterferien im Sommer am Fernunterricht festzuhalten. So etwa die Pädagogische Hochschule Thurgau. Wie sieht es bei den übrigen Ostschweizer Hochschulen aus?

«Ost» verlängert Fernunterricht

Die Ostschweizer Fachhochschule (Ost) teilt am Donnerstag mit: Der Fernunterricht wird bis Ende Semester weitergeführt. Willi Meissner, Leiter der Medienstelle, sagt: «Unter Berücksichtigung der jüngsten Entscheide des Bundesrats und der sich aktuell wieder verschlechternden epidemiologischen Lage hat der Krisenstab der Ost entschieden, dass das laufende Frühjahrssemester im Fernunterricht zu Ende geführt wird.»

Das Frühjahrssemester endet an der Ost am 11. Juni. Ausnahmeregelungen für den Präsenzunterricht gebe es auch hier. Dies beispielsweise, wenn «beim praxisbezogenen Unterricht in einem Labor, einer Werkstatt oder einem medizinischen Praxisraum die Präsenz der Studierenden für den Lernerfolg unabdingbar ist», schreibt Meissner.

Andere Hochschulen warten auf Bundesrat

Derweil wartet man an anderen Hochschulen noch auf die nächste Pressekonferenz des Bundesrats, bevor man einen definitiven Entscheid trifft. Auf Anfrage teilt die Medienstelle der Universität St.Gallen mit, dass die Vorlesungen bis mindestens zum Ende der Semesterpause am 18. April ausschliesslich online durchgeführt werden. Ausnahmen gebe es keine. Ob danach eine zumindest teilweise Rückkehr zum Präsenzunterricht möglich werde, sei derzeit noch offen. Man warte die Entscheide des Bundesrates an der Pressekonferenz vom 14. April ab. Falls auch dann keine Rückkehr zum Präsenzunterricht möglich sein wird, werden an der HSG alle Vorlesungen bis Semesterende am 29. Mai online stattfinden.

Auch an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen warte man auf das weitere Vorgehen des Bundesrates. Markus Seitz, Verwaltungsdirektor und Leiter des Pandemie-Teams schreibt: «Sollte der Bundesrat unter Berücksichtigung der epidemiologischen Entwicklung das Präsenzverbot an Hochschulen aufheben, wäre die Wiederaufnahme nach dem Frühlingsbreak ab dem 26. April möglich.» Des Weiteren entscheide ein Kernteam aus Rektoratsmitgliedern über vereinzelte Ausnahmegenehmigungen. Dies insbesondere bei handlungsorientierten Fachbereichen mit der Beanspruchung von Spezialinfrastruktur der Fall.