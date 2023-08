Europameisterschaft Tapas und Schnaps zum Trost: Wie Gäste des spanischen Lokals Chlösti in St.Gallen mit der Schweizer Nati leiden Im spanischen Lokal Chlösti klappern die Tapasteller, damit die Gäste beim Spiel Spanien – Schweiz die Nerven behalten. Es gibt Tortilla, Tintenfisch und Filete, in Europameisterschaftenschnitzel umbenannt. Doch es hilft nichts. Spanien gewinnt, der Traum vom Halbfinal zerplatzt.

45 Bilder 45 Bilder Bild: Benjamin Manser

Schon kurz nach 16 Uhr hupt es in den Strassen. Nervosität liegt in der Luft. Schweizer Flaggen wehen von den Fenstern beim Marktplatz, wo sich die ersten Fussballfans einfinden. Kurz vor Anpfiff zeigt das SRF Bilder aus St.Gallen: die Fanmeile vor der «Südbar», die Strassen, in denen vergangenen Montag kein Durchkommen mehr war. Am Abend, an dem sich die Welt verwundert die Augen rieb, an dem die Schweizer Nationalmannschaft mit dem Sieg gegen Weltmeister Frankreich das Land ins Glück taumeln liess. Jetzt wartet die Furia Roja in St.Petersburg. Wer reist bis nach London?

Noch ist das Spiel nicht entschieden.



Bild: Benjamin Manser

Im spanischen Lokal Chlösti an der Bankgasse ist weiss gedeckt, alle Tische sind reserviert, auch die Hocker an der Bar, die seit Corona im Halbkreis um die andalusischen Kacheln stehen. An der Wand hängen Bilder des FC St.Gallen aus vergangenen Zeiten, ein T-Shirt von Ruiz, seit 2019 unter Vertrag, eines mit den Namen der Wirte Pablo und Domingo, die gehäkelte Flagge von Real Madrid. Der Fernseher thront auf einem Sockel, auf den letzten Zentimetern des Tresens. Die Wirte haben ihn erst kürzlich installiert. Pablo Manso trommelt mit den Fingern auf der Ablage. «Ein historischer Moment für das ‹Chlösti›», sagt er strahlend. «Olé», er hastet hinaus auf die Terrasse.

Der Fernseher steht seit kurzem auf einem Sockel, auf den letzten Zentimetern des Tresens.



Bild: Benjamin Manser

«Auf dass es ein gutes Spiel wird»

Wirt Domingo Romero trägt heute Grünweiss, nämlich das FC-St.-Gallen-Hemd.



Bild: Benjamin Manser

Kollege Domingo Romero trägt heute Grünweiss, ein Hemd des FC St.Gallen. Und, für wen schlägt das Herz? Er lässt sich nicht in die Karten blicken. «Qué sea buen partido» – auf dass es ein gutes Spiel wird, sagt er, ganz ritterlich. Noch bekennt sich einzig der Koch als Spanienfan. Die Flagge auf der Maske schlägt er sich die Faust auf die Brust «Os vamos a follar», sagt er und lacht – was anständig übersetzt heisst: «Wir werden euch schlagen.»

Wenn er nicht gerade kocht, schaut er auf den Bildschirm.



Bild: Benjamin Manser

Wenig später, die Nationalhymne ertönt, halten sich auch die Nationalspieler die Hand auf die Brust. Bei den Spaniern: kein Text, keine Diskussion darüber, wer singt und wer nicht. Jetzt gesellen sich zwei ältere Damen mit Cava in Cüpligläsern in die zweite Zuschauerreihe.

«Ach, schau, Yann Sommer, der Traumschwiegersohn.»

Je prekärer die Lage, desto grösser der Hunger

Das Spiel beginnt. Es gibt Tortilla, Tintenfisch und Filete, kurz in Europameisterschaftenschnitzel umbenannt. In der 8. Minute fällt das erste Tor für Spanien. «Zahle bitte», ruft jemand. Gelächter. «Wenn ihr gewinnt, geht alles aufs Haus, oder?» Auf dem Handy treffen Beileidsbekundungen aus Katalonien ein. Die Kellner schenken grosszügig nach. Aus der Küche brutzelt es. Je prekärer die Lage, desto grösser der Hunger. Es wird nachbestellt. Jamón y Queso, Pommes, Tortilla, Tintenfisch. Und Rotwein, jetzt flaschenweise.

Das Spiel schlägt nicht auf den Magen.



Bild: Benjamin Manser

Draussen scheint noch immer die Sonne, Feierabend auf der Klosterwiese für jene, die sich nicht scheren um den Rasen in St.Petersburg und darum, ob die Schweiz an diesem Abend erneut Geschichte schreibt.



Nach der Halbzeit füllt sich das Lokal. An den Tischen sitzt man dicht an dicht, die Lesebrille auf der Nasenspitze, die Speisekarte zwischen den Fingern. Ob man wusste, dass heute Fussball ist? Rund um die Bar schon.



Dann, endlich, ein Brüllen, ein Toben, Umarmungen. Der Ausgleich in der 68. Minute. «Wir werden Europameister», tönt es aus dieser Ecke, den letzten Zentimetern des Tresens. «Olé olé olé», ruft Pablo. Hauptsache, es läuft was. Aus der Küche ertönt jetzt der Fleischhammer.

Tränen tropfen ins Gras, Domingo tischt «Medicina» auf

Es geht in die Verlängerung. Jetzt stehen alle Gäste, die Finger am Kinn, die Stirn in Falten. Es wird geflucht und kommentiert. Ein Senior fragt einen anderen, ob es «sein Herz noch macht». Die Gläser sind fast leer. Darin, aufgeweicht, die Zitrusfrüchte des Tinto de Verano, ein Schluck Sommer.



Und Sommer hält. Einen Ball nach dem anderen. Wirt Pablo ist des Lobes voll. Füllt die Gläser mit Eis, Aperol Spritz, es geht ins Penaltyschiessen.

«Jetzt alles oder nichts.»

Gavranovic, genannt «Super Mario», tritt an. Sommer hält. Dann geht es Ball auf Ball. Kurz vor 21 Uhr wird es ruhig im «Chlösti». Die Schweiz scheidet aus, der Traum, vier Tage lang in greifbarer Nähe, zerplatzt. Im Fernsehen die Spieler, die ihre Hände in die Erde krallen, Tränen tropfen ins Gras. Die Gäste im «Chlösti» setzen sich wieder oder ziehen weiter.

Die Nerven liegen blank.



Bild: Benjamin Manser

Doch Domingo weiss zu trösten. Er stellt ein paar Gläschen auf den Tresen. Licor 43 für die Frauen, Veterano für die Männer. «Medicina.» Und dann, nach ein paar Minuten, traut sich die Köchin in der Runde, das Jubellied für Spanien anzustimmen.