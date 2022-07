Fallzahlen Coronainfektionen nehmen in der Ostschweiz stark zu Die neuesten Coronazahlen zeigen: Rund jeder zweite Test fällt positiv aus und in fast allen Ostschweizer Kantonen ist die Anzahl Coronafälle in der vergangenen Woche angestiegen.

Jeder zweite Coronatest fällt in St.Gallen und im Thurgau positiv aus. Bild: KEYSTONE

Die Coronafälle nehmen in der Ostschweiz fast überall zu: Im Kanton St.Gallen gab es in den letzten sieben Tagen 1515 neu bestätigte Coronafälle. Das sind 45 Prozent mehr als in der Vorwoche. Auch im Thurgau nahmen die Coronainfektionen stark zu, nämlich um 38 Prozent. In absoluten Zahlen erhielten in der letzten Woche 1067 Personen im Thurgau ein positives Testergebnis. Einen prozentual fast identischen Anstieg an Coronainfektionen verzeichnet der Kanton Appenzell Ausserrhoden. Dort sind es 155 neue Fälle. Einzig in Appenzell Innerrhoden gehen die Neuansteckungen leicht zurück, dort gab es 23 neue Fälle des Coronavirus. Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Hospitalisationen bleiben auf ähnlichem Niveau

In den Kantonen St.Gallen und Thurgau beträgt die Positivitätsrate rund 51 Prozent. Jeder zweite Coronatest fällt also positiv aus. Die steigenden Fallzahlen haben «einerseits mit der neuen Untervariante des Virus und andererseits mit der ferienbedingten, grösseren Mobilität der Menschen zu tun», sagte das Gesundheitsdepartement St.Gallen vor einer Woche gegenüber dieser Zeitung. Trotz dieser Sommerwelle sieht der Kanton keinen Handlungsbedarf. Ähnlich klingt es beim Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin: «Wir haben zwar viele Fälle im Kanton, aber in den Spitälern selbst ist nicht übermässig viel los.» Die Anzahl der Hospitalisierungen hat sich im Vergleich zur Vorwoche tatsächlich nicht signifikant verändert. Im Kanton St.Gallen befinden sich 18 Personen mit einer Coronainfektion im Spital, im Kanton Thurgau sind es 24.