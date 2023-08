Entscheid Wegen Fachkräftemangel und hohem Defizit: Aus fürs Alters- und Pflegeheim Torfnest in Oberegg AI Die Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden sieht sich gezwungen, das Alters- und Pflegeheim Torfnest auf Ende Oktober 2023 zu schliessen. Der Fachkräftemangel, die tiefe Auslastung und das hohe Betriebsdefizit haben zu diesem Entscheid geführt.

Ein Grund für die Schliessung des Alters- und Pflegeheims Torfnest: Offene Stellen können wegen des anhaltend akuten Fachkräftemangels nicht besetzt werden. Bild: zVg

Die Ratskanzlei des Kanton Appenzell Innerrhoden teilt am Freitagmorgen mit, dass das Alters- und Pflegeheim Torfnest per Ende Oktober 2023 geschlossen wird. Grund für die Schliessung: Die in der Coronapandemie rückläufige Entwicklung bei der Belegung habe nicht gestoppt werden können. «Offene Stellen können wegen des anhaltend akuten Fachkräftemangels nicht besetzt werden, das bestehende Team muss viele Zusatzdienste leisten, und eine sichere Betreuung und Pflege der Bewohnenden kann nur noch unter Zuzug externer Kräfte gewährleistet werden», heisst es in der Mitteilung.

Infolge der Unterbelegung sei das Betriebsdefizit in jüngster Zeit stark angestiegen. Aus all diesen Gründen habe die Standeskommission beschlossen, das Alters- und Pflegeheim Torfnest auf Ende Oktober 2023 zu schliessen. Sie bedauere die Umstände ausserordentlich. «Bereits seit einiger Zeit hat die Standeskommission im Austausch mit dem Bezirksrat Oberegg nach möglichen Auswegen und Lösungen gesucht, um eine Schliessung zu verhindern», so die Ratskanzlei.

Für die Bewohnerinnen und -bewohner sei die Möglichkeit für Anschlusslösungen in der Umgebung geprüft worden. «Es wird möglich sein, für alle Betroffenen eine andere Platzierung zu finden.» Sie würden bei der Suche nach einer geeigneten Anschlusslösung und während der Übergangsphase eng durch das Kantonale Gesundheitszentrum Appenzell begleitet und unterstützt werden.

Doch nicht nur die Bewohnerinnen und -bewohner sind von der Schliessung betroffen, sondern auch das Personal. «Soweit Mitarbeitende dies wünschen, wird ihnen in der nun folgenden Ablösephase ebenfalls Unterstützung geboten.» (tal)