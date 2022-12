Experte Er erklärt dem Publikum die Bankenwelt: Wie der künftige HSG-Rektor schweizweit bekannt geworden ist Mit Manuel Ammann wird ein Finanzfachmann das Ruder an der Universität St.Gallen übernehmen. Schon heute kennt man ihn auch ausserhalb der HSG.

Manuel Ammann bei einem Auftritt in der SRF-«Rundschau» im Jahr 2009. Screenshot: SRF

Der nächste Rektor der Universität St.Gallen ist gewählt: Manuel Ammann tritt 2024 die Nachfolge von Bernhard Ehrenzeller an. Ammann ist seit 20 Jahren Professor an der HSG und leitet dort das Institut für Banken und Finanzen.

Sein Gesicht dürfte auch ausserhalb des St.Galler Universitätsbetriebs vielen bekannt vorkommen. Der Grund: Er gehört zum Kreis jener HSG-Professoren, die häufig als Experten in den Medien auftreten, und ist bei Finanzthemen eine schweizweit gefragte Stimme.

Dabei übernimmt er oft die Aufgabe, die komplexen Vorgänge am Finanzplatz so zu erklären, dass sie für die Öffentlichkeit begreiflich werden. Ammann wirkt kaum je um eine Antwort verlegen – er kommentiert seriös und dennoch mit einem Lächeln auf den Lippen. Je stärker eine Schweizer Bank in Turbulenzen gerät, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Fernsehpublikum den freundlichen Professor mit der Brille und dem Ostschweizer Dialekt zu sehen bekommt.

«Die UBS ist eigentlich zu gross für die Schweiz»

Zu diesem Status hat ihm wohl auch die Tatsache verholfen, dass er sich nicht scheut, Klartext zu reden und auch mal Kritik an Entscheiden der Banken zu üben. Schon 2009, als die Schweiz mit den Folgen der Finanzkrise kämpfte und die UBS ein weiteres schlechtes Jahresergebnis präsentierte, sass Ammann in der SRF-«Rundschau» auf dem «heissen Stuhl» und sagte: «Die UBS ist eigentlich zu gross für die Schweiz.» Dass die UBS trotz allem weiterhin eine globale Bank bleiben wolle, sei aus Sicht der Schweizer Volkswirtschaft «nicht unbedingt der richtige Weg». Es bestehe ein Klumpenrisiko. «Wenn es der UBS schlecht geht, ist das für die Schweiz ein Problem.»

Ammann plädierte für ein stabileres Bankensystem aus vielen kleinen und mittelgrossen Banken – anstelle «einiger weniger Universal-Bankgiganten, die global tätig sind». Noch Jahre später warnte er, Europa habe es verpasst, nach der Finanzkrise grundlegende strukturelle Reformen anzugehen. Ammann sprach sich für bessere Regelungen aus, die verhindern sollen, dass Banken ihre Risiken kleinrechnen.

Von Covid-19-Krediten bis Negativzinsen

Inzwischen wird Ammann von den Redaktionen als Experte für Finanzthemen aller Art zu Rate gezogen. So erklärte er nach dem Ausbruch der Coronapandemie, für welche Unternehmen ein Covid-19-Kredit sinnvoll sei – nur für jene nämlich, die nicht schon vorher Finanzprobleme hatten. Oder er fasste in einfache Worte, was Negativzinsen sind – ein «Traumland» für alle, die Schulden haben, und ein Übel für jene, die Geld anlegen wollen.

Wie viel Zeit ihm als HSG-Rektor noch bleibt, dem Publikum die Finanzwelt näherzubringen, bleibt abzuwarten.