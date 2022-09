ESAF 2022 Schaulaufen für Domenic Schneider und Sämi Giger: So verlief der Empfang der Nordostschweizer Schwinger in Märstetten Am Freitagabend wurden die Schwinger aus der Nordostschweiz in Märstetten von 1500 Fans gefeiert und geehrt. Von Festreden, Stolz und leidenden Müttern. Ein Stimmungsbericht.

Domenic Schneider und Sämi Giger geniessen den Empfang in Märstetten. Bilder: Michel Canonica (2. September 2022)

Der halbe Thurgau ist auf den Beinen, als am Freitagabend in Märstetten die Nordostschweizer Schwinger empfangen werden. Die Silvestertreichler Märstetten sorgen für Älplerstimmung, als Samuel «Sämi» Giger, Domenic «Dodo» Schneider und der Tross der Schwinger ankommen. Organisiert wird das Empfang vom Thurgauer Schwingerverband und dem Schwingclub am Ottenberg. Die Musikgesellschaft Märstetten umrahmt die Feier musikalisch. In dieser Nacht werden Sieger und Verlierer gefeiert.

Es ist laut im Festzelt auf der Wiese der Schreinerei Schneider, in dem rund 1500 Festbesucher Platz finden. In ihrem Grusswort geht Regierungsrätin Monika Knill auf die Fangemeinde ein. Knill fragt die aufgewühlte Menge: «Wer besuchte das Eidgenössische in Pratteln und wer hat am Fernsehen mit einem Appenzeller-Schnaps das Schwingspektakel mitverfolgt?» Hände schnellen in die Luft. Susanne Vaccari, Gemeindepräsidentin von Märstetten, tritt ans Mikrofon: «Hier sitzt eine geballte Ladung Energie. Wir Märstetter sind stolz auf euch.» Besonders auf einen Schwinger, den Einheimischen: Sämi Giger. Dieser sagt:

«Bei mir ist immer Herzblut dabei.»

Begehrtes Fotosujet: Der Thurgauer Schwinger Sämi Giger.

Die leidenden Mütter

Rund zwei Dutzend Fans von Domenic Schneider verteilen sich in grünen T-Shirts in der Festhalle und schwärmen vom Thurgauer Schwergewicht, der beim Eidgenössischen in Pratteln Zweiter geworden ist. Mutter Erika Schneider ist bei der Ehrung ganz vorne vor der Tribüne und sagt: «Mir ist wichtig, dass meine Söhne gesund von einem Eidgenössischen zurückkehren.» Und Hanni Giger, Sämi Gigers Mutter, hat mitgelitten. Sie sagt: «Heute geniesse ich die Feier.»

Mitgelitten, mitgefeiert: Die Mütter Hanni Giger (links) und Erika Schneider (rechts) geniessen den Empfang ihrer Söhne.

Gigers Götti Simon Schild, Technischer Leiter des Thurgauer Schwingerverbands und des Schwingclubs am Ottenberg, sowie Nationalrat Manuel Strupler moderieren gemeinsam den mehrstündigen Festakt auf der Bühne. «Zusammen sind wir stark und werden noch stärker», ruft Strupler den Fans im Zelt zu. Schild sagt: «Schwingsport ist eine Lebensschule.» Rolf Lussi, der Präsident des Nordostschweizer Schwingerverbandes (NOSV), lobt die geleistete Arbeit in dieser Saison. Dazu gehört auch der Nachwuchs mit 110 Jungschwingern aus fünf Klubs im Thurgau, wie Daniel Tschanz, technischer Leiter des Schwingerverbandes, erklärt.

Künftige Sämi Gigers oder Domenic Schneiders? Nachwuchsschwingerinnen und -schwinger messen sich im Sägemehl.

Vom achtjährigen Jungschwinger bis zu Stefan Burkhalter, dem ältesten Schwinger, sind sie alle dabei, auch die Schwinger des Teams des Nordostschweizer Schwingerverbandes. Geehrt werden im Verlaufe des Abends alle auf der Bühne. Für den 45-jährigen Stefan Burkhalter und seinen 19-jährigen Sohn Thomas war es das erste gemeinsame Eidgenössische Schwingfest. David Dumelin verkündet überraschend seinen Rücktritt vom Schwingsport nach dem Herbstfest Hochwacht. Strupler will ihn nicht ziehen lassen. Er sagt:

«Darüber reden wir nochmals.»