Erster Wahlgang Heute gilt es ernst: Welche Kandidatin holt den freien St.Galler Ständeratssitz? Die St.Gallerinnen und St.Galler wählen heute die Nachfolgerin von Paul Rechsteiner im Ständerat: die Ausgangslage, die Resultate, die Reaktionen.

Die Kandidatinnen Barbara Gysi (SP), Esther Friedli (SVP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) und Franziska Ryser (Grüne), im Uhrzeigersinn. Bilder: Keystone, PD

Es ist ein historischer Moment für den Kanton St.Gallen: Heute Sonntag wählt die Bevölkerung ein neues Mitglied des Ständerats – und vier Kandidatinnen kämpfen um den freien Sitz. Seit der Gründung des Bundesstaats 1848 haben 44 Personen den Kanton St.Gallen im Ständerat vertreten, 42 Männer und nur zwei Frauen, Erika Forster und Karin Keller-Sutter (beide FDP). Jetzt sind im Rennen:

Esther Friedli , 45, SVP-Nationalrätin, Politologin und Gastronomin, Ebnat-Kappel.

, 45, SVP-Nationalrätin, Politologin und Gastronomin, Ebnat-Kappel. Barbara Gysi, 58, SP-Nationalrätin, Sozialpädagogin, Wil.

58, SP-Nationalrätin, Sozialpädagogin, Wil. Franziska Ryser , 31, Grünen-Nationalrätin, ETH-Maschinenbauingenieurin, St.Gallen

, 31, Grünen-Nationalrätin, ETH-Maschinenbauingenieurin, St.Gallen Susanne Vincenz-Stauffacher, 56, FDP-Nationalrätin, Rechtsanwältin und Ombudsfrau, Abtwil

Alle vier Kandidatinnen sind über den Kanton hinaus bekannt und haben weitere Ämter auf nationaler Ebene. Vincenz-Stauffacher ist Präsidentin der FDP-Frauen, Friedli ist Programmchefin der SVP, Gysi präsidiert den Personalverband des Bundes und war bis 2021 Vizepräsidentin der SP, Ryser ist Vizepräsidentin der Grünen.

Ausgezählt sind bis dato 51 von 75 Gemeinden. Die Stimmen verteilen sich wie folgt:

Esther Friedli: 29'648

Susanne Vincenz-Stauffacher: 13'366

Barbara Gysi: 9372

Franziska Ryser: 8930

Vereinzelte: 182

Rechsteiners letzter Coup

Zur Ersatzwahl kommt es, weil Paul Rechsteiner (SP) per Ende 2022 vorzeitig aus dem Ständerat zurückgetreten ist. Nach 36 Jahren im Bundesparlament wählte er den Zeitpunkt seines Abgangs ganz bewusst –mit dem Ziel, dass die Ersatzwahl separat stattfindet, also noch vor den nationalen Wahlen im kommenden Herbst. Damit hat das Wahljahr im Kanton St.Gallen nun deutlich früher begonnen als anderswo – und der Wahlkampf wird in der ganzen Deutschschweiz beachtet. So fand im Januar eine rein st.-gallische SRF-«Arena» mit den vier Kandidatinnen statt.

Dass die Ständerats-Ersatzwahl schon am Sonntag definitiv entschieden wird, ist wenig wahrscheinlich. Dazu müsste eine der Kandidatinnen das absolute Mehr erreichen – über 50 Prozent der Stimmen. Alles deutet darauf hin, dass ein zweiter Wahlgang nötig ist. Dieser ist auf den 30. April angesetzt. Dort genügt dann das relative Mehr, also die höchste Stimmenzahl, für einen Sieg.

Umfrage im Februar: Friedli lag weit in Führung

In einer repräsentativen Umfrage des Instituts Sotomo im Auftrag unserer Zeitung im Februar gaben 41,9 Prozent der Teilnehmenden an, SVP-Kandidatin Esther Friedli wählen zu wollen. Bei den weiteren Kandidatinnen lagen die Werte tiefer, jedoch nahe beieinander: Susanne Vincenz-Stauffacher kam auf 20,2 Prozent, Franziska Ryser auf 19,8 Prozent, Barbara Gysi auf 16,6 Prozent.

SP und Grüne haben sich in Bezug auf einen zweiten Wahlgang bereits abgesprochen: Jene Kandidatin, die weniger Stimmen erzielt hat, zieht sich zurück. SVP-Kandidatin Friedli sagte, sie werde sich zurückziehen, falls sie schlechter als Vincenz-Stauffacher abschneide. Die FDP-Kandidatin machte noch keine Aussage im Hinblick auf einen zweiten Wahlgang. (av/nat)