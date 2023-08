Erneuter Vorfall Weisstannental: Wolf reisst trotz Herdenschutzmassnahmen weitere Schafe – Kanton will drei Welpen abschiessen Auf der Alp Gafarra im Weisstannental hat ein Wolf trotz Herdenschutzmassnahmen erneut Schafe gerissen. Der Kanton reicht deshalb einen Antrag zur Regulation des Calfeisental-Rudels beim Bund ein. Der Bund muss den Abschüssen zustimmen.

Das Calfeisental-Rudel soll reguliert werden. Symbolbild: Ronald Wittek/Imago Images

In der Nacht vom 8. auf den 9. August wurden auf der Alp Gafarra im Weisstannental drei Schafe gerissen, wie der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Der zuständige Wildhüter habe diese Wolfsrisse bestätigt. Die Risse fanden erneut in einer geschützten Herde statt. Zuvor wurden dort bereits mehrere Schafe trotz Herdenschutzmassnahmen durch Wölfe gerissen, die genetisch dem Calfeisental-Rudel zugeordnet werden konnten.

Die Jagdverordnung des Bundes erlaubt den Kantonen den Abschuss von höchstens der Hälfte der diesjährigen Jungtiere eines Wolfsrudels, wenn diese mehr als acht Nutztiere gerissen haben. Somit wurde die Schadensschwelle in diesem Fall überschritten, wie es in der Mitteilung heisst. Entsprechend beantragt der Kanton den Abschuss von drei Welpen. Der Bund muss dem Kanton seine Zustimmung geben, bevor die Abschüsse verfügt werden können.

Mit diesen Regulationsabschüssen sei die Hoffnung verbunden, eine nachhaltige Vergrämungswirkung bei den Wölfen zu erzielen, damit sie Abstand zu Vieh und Menschen halten. Die bis jetzt vorliegenden Verhaltensbeobachtungen der Wölfe des Calfeisental-Rudels deuten gemäss der Mitteilung nicht auf ein unerwünschtes oder gar problematisches Verhalten der Wölfe gegenüber Menschen hin. Massgebend sei die Kriterienliste im «Konzept Wolf Schweiz». (pd/tal)