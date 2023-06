Erneuerbare Energien Trotz Ablehnung im Kantonsrat: St.Galler SP hält an Klimafonds-Initiative fest Die St.Galler Stimmbevölkerung dürfte in den nächsten Monaten über den von der SP geforderten Klimafonds im Umfang von 100 Millionen Franken abstimmen. Dies, obwohl der Kantonsrat die Initiative in der Sommersession abgelehnt und stattdessen den Gegenvorschlag angenommen hat.

Die Wasserkraft sei im Kanton ausgeschöpft – Photovoltaik hingegen müsse verstärkt gefördert werden, sind sich die Initianten sicher. Bild: Imago/Robert Poorten

Nachdem die Regierung die Klimafonds-Initiative bereits abgelehnt hatte, tat es ihr der Kantonsrat in der Sommersession gleich. Stattdessen nahm das St.Galler Kantonsparlament den Gegenvorschlag der Regierung an, der anstelle eines 100-Millionen-Franken-Fonds einen Sonderkredit in der Höhe von 59 Millionen vorsieht.

Mit dem Gegenvorschlag stehen deutlich weniger Mittel zur Verfügung als von den Initianten gefordert. Die SP will deshalb dem Initiativkomitee beantragen, an der Initiative festzuhalten. Das schreibt die Kantonalpartei am Donnerstag in einem Communiqué.

«Initiative geht deutlich weiter»

«Der Gegenvorschlag ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung und deshalb besser als gar nichts», sagt SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber auf Anfrage. «Aber die Initiative geht deutlich weiter.»

SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber Bild: Marius Eckert

Spezifische erneuerbare Energien, die mit den Geldern hätten gefördert werden sollen, wurden im angepassten Gegenvorschlag gestrichen. Das kommt bei der SP nicht gut an: «Investitionen in Photovoltaik, Windkraft und Biomasse sind der effizienteste Weg, die erneuerbare Energieproduktion im Kanton St.Gallen zu steigern.»

Die Zustimmung des Kantonsrates zum Antrag der vorberatenden Kommission stelle ausserdem auch die Förderung der Wasserkraft wieder zur Diskussion. «Dies, obwohl die Regierung bereits mehrfach darauf hingewiesen hat, dass im Kanton St.Gallen nur ein sehr kleines Potenzial für neue Wasserkraftanlagen besteht», sagt Surber mit Blick auf trockene Sommermonate und schneearme Winter.

Die SP sei aufgrund vieler Unterschriften in kurzer Zeit überzeugt, dass die Initiative an der Urne gute Chancen habe.

Gemäss einer repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag dieser Zeitung (Stand: Februar) hat das Vorhaben in der Bevölkerung aber einen schweren Stand. 56 Prozent der Befragten sagten «Nein» oder «eher Nein» zur Klimafonds-Initiative, 38 Prozent sind dafür, 6 Prozent noch unentschlossen. Auch vom Gegenvorschlag der Regierung ist das Volk offenbar nicht überzeugt. 49 Prozent lehnen ihn tendenziell ab, 43 Prozent sind dafür und 8 Prozent noch unentschlossen.

Wann genau die St.Galler Bevölkerung über den Klimafonds abstimmen wird, ist noch unklar.