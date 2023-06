Erinnerungspolitik «Raiffeisen bewegt sich»: Bank bestätigt Recherche zu ihrem Gründer, der als Antisemit seinen Platz verlieren soll Eine Gruppe fordert die Umbenennung des St.Galler Raiffeisenplatzes zum Recha-Sternbuch-Platz. Die Bank lässt ihre Schweizer Geschichte in Bezug auf Antisemitismus recherchieren – einschliesslich des deutschen Bankgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Raiffeisenplatz soll Recha-Sternbuch-Platz werden: Historiker Hans Fässler und Platzgestalterin Pipilotti Rist an der Medienkonferenz. Bild: Marius Eckert

Zwei Jahre lang wussten nur der St.Galler Stadtrat und die Leitung der Raiffeisenbank vom Vorstoss, den im Volksmund als Roter Platz bekannten Raiffeisenplatz in Recha-Sternbuch-Platz umzubenennen. Am 25. Mai machte die Gruppe um Historiker Hans Fässler ihr Begehren publik, weil Stadt und Bank nur zögerlich vorwärts machten, wie es an der Medienkonferenz vor Ort hiess.

Der Grund für den Vorstoss ist die antisemitische Gesinnung des Bankgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die seit 2018 einem grösseren Publikum bekannt ist – aufgrund des Buchs «Raiffeisen. Anfang und Ende», das der deutsche Gewerkschafter Wilhelm Kaltenborn anlässlich des 200. Geburtstags von Raiffeisen veröffentlichte.

Raiffeisen will ganze Geschichte dokumentieren

Der Vorstoss, den Platz vor der Synagoge mit Recha Sternbuch einer jüdischen St.Galler Fluchthelferin zu widmen, kam bei der Stadt besser an als bei der Bank. Dass letztere die Sache zuerst durch historische Fachleute mit Fokus auf die Schweiz aufarbeiten wollte, stimmte die Gruppe um Fässler misstrauisch. «Die an sich lobenswerte Aufarbeitung von möglichen antisemitischen Wurzeln oder problematischen Beziehungen bezieht sich nur auf die Raiffeisen-Bewegung in der Schweiz», stellte die Gruppe fest. Dies gemäss einer Mitteilung vom August 2022 seitens Stadtrat Markus Buschor, wonach «die Person Friedrich Wilhelm Raiffeisen nicht Teil der Untersuchung» sei.

Inzwischen hat die Raiffeisen diesen Fokus aber erweitert, wie ihre Medienstelle mitteilt. Die Bank wolle ihre Geschichte dokumentieren und habe deshalb das Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich «mit einer unabhängigen wissenschaftlichen Recherche beauftragt und dem Forschungsteam freien Archivzugang gewährt», schreibt die Raiffeisen-Medienstelle. «Der Fokus der Recherche liegt auf der Aufarbeitung der Geschichte der Raiffeisenbewegung in der Schweiz von den Anfängen bis 1950 und der Frage, inwiefern Antisemitismus eine Rolle spielte. Der Recherchebericht wird voraussichtlich auch den aktuellen Forschungsstand zu Friedrich Wilhelm Raiffeisen aufgreifen.»

«Brief und Medienkonferenz haben Wirkung erzielt»

Dass es bei Raiffeisen nun «anders tönt», stimmt die Gruppe um Hans Fässler zuversichtlich: «Wir stellen mit Befriedigung fest: Unser Brief und unsere Pressekonferenz haben Wirkung erzielt.» Die «umfassende Analyse», welche Raiffeisen nach Vorliegen des Forschungsberichts von der Stadt verlangte, werde «2024 rasch gemacht sein», schreibt die Gruppe. «Wir sind optimistisch, dass die Stadt sich für eine Umbenennung des Platzes entscheiden wird. St.Gallen könnte also schon dieses Jahr mit der Vorbereitung dieser Umbenennung beginnen.»