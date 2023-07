Erinnerung Chrömlen, tschutten und zelten neben dem Wohnblock: Wie der Sommer im Quartier wundervoll wird In der Ostschweiz haben die Sommerferien begonnen, doch nicht alle sind verreist. Zu Recht, denn wer weggeht, verpasst etwas. Unser Autor führt durch einen Sommertag in Winkeln im Jahr 2005.

Die Sommerferientage sind lang und enden häufig mit Fussball. Bild: getty

Man hat etwas Draufgängerisches machen wollen, ohne draufgängerisch zu sein, und hat deshalb im Zelt übernachtet, einen halben Meter neben dem Balkon. Man ist früh wach, weil es nur noch jemanden im Quartier gibt, der weniger draufgängerisch ist als man selbst: die eigene Katze, deren Jagdgebiet sich einen halben Meter nach dem Balkon erschöpft. Sie miaut und kratzt an die Zeltwand.

Man klettert aus dem Zelt und die Balkonbrüstung hoch ins Innere der Wohnung, schleicht auf Zehenspitzen ins Zimmer der Mutter und vergewissert sich, dass sie noch schläft. Das tut sie, was einem ein paar sorglose Minuten vor dem Fernseher («Typisch Andy») ohne vorwurfsvolle Blicke ermöglicht. Man bewegt sich in der Folge nur vorsichtig, geht nicht auf die Toilette oder in die Küche, da sonst die Mutter erwacht.

Eincremen nicht vergessen

Ein früher Sommerferienmorgen ist etwas Zauberhaftes, weil der ganze Tag noch vor einem liegt, voller Möglichkeiten (und weiterer Folgen «Typisch Andy»). Doch irgendwann knallt die Sonne an die Fassade des Wohnblocks und strahlt ins Wohnzimmer. Derart hell und warm und positiv, dass man fast das Gefühl bekommt, rausgehen und Spass haben zu müssen.

Merke: Mit seiner demonstrativ guten Laune kann der Sommer einen auch überfordern.

Um dagegen anzukämpfen, weckt man den Bruder, zieht sich ein Trikot der brasilianischen Fussballnationalmannschaft an und schnappt sich einen Ball, ehe die Mutter mahnt, das Eincremen nicht zu vergessen. Also schmiert man sich halbherzig Arme und Beine mit Sonnencreme ein und verschwindet durch das kühle Treppenhaus in der sengenden Hitze.

Man klingelt bei Franceses im Wohnblock gegenüber, bei Mitrovics ganz hinten und bei Stadelmanns in der Siedlung am Ende der Strasse (gefühlt: am Ende der Welt; ein Quartier ist ein Planet, alles ausserhalb ist Weltall, unbekannt und unangenehm). Aber niemand ist zu Hause, weder Franceses noch Mitrovics oder Stadelmanns.

Merke: Freunde mit migrantischem Hintergrund sind häufig die ganzen Ferien über weg.

Die Kritik des Hausabwarts

Man muss sich darum anderweitig beschäftigen und geht zurück zum grossen Spielplatz gegenüber des eigenen Wohnblocks. Die Anlage wird liebevoll «grosser Spielpi» genannt und liegt am Ende einer riesigen Wiese, auf der zwei kleine Fussballtore stehen, die einem zusammen mit dem Bruder gehören. Man hat sie gestern stehen lassen, woran einen der Hauswart des Quartiers nun erinnert – mit dem Verweis, sein Rasenmäher (in der Grösse eines Personenwagens) komme wegen der Tore nicht überall hin.

Merke: Gerade im Sommer ist es vorteilhaft, eine gute Beziehung zum Hauswart zu pflegen.

Als der Hauswart die Wiese wieder freigibt, spielt man darauf Fussball. Erst zu zweit, dann zu dritt und dann zu viert, weil immerhin noch Mavropanos dazustösst und Bucher auch. Während der Trinkpause regt die Mutter an, sich nochmals gründlich einzucremen. Man versichert ihr, das vor wenigen Augenblicken getan zu haben.

Die Geschichten von Kurt

Am Nachmittag treffen Verwandte ein und verteilen sich um einen Tisch vor dem Wohnblock. Die Grossmutter nimmt am Kopf des Tisches Platz, daneben ihre Töchter, wovon einige im Quartier wohnen und den Ehepartner im Schlepptau haben. Man informiert die Mütter über die Kritik des Hausabwarts, was sie dazu verleitet, diesem umgehend Affären mit der halben Nachbarschaft nachzusagen.

Merke: In einer Nachbarschaft wird getratscht.

Mittlerweile sitzt auch Esther am Tisch, sie wohnt im Block nebenan, zusammen mit ihrem Mann, Kurt. Dieser erzählt nun eine Geschichte, die Wörter «Gleitcreme», «Veloöl» und «Verwechslung» fallen. Man versteht die Pointe nicht, aber ahnt sie im Gelächter der Runde, an der nun der Hausabwart mit einem Stumpen im Mund vorbeigeht. Die Mutter macht eine Bemerkung und drückt einem danach ein 20er-Nötli in die Hand, damit man mit dem Bruder Geschirrspültabs kaufen geht. «Mit dem Rest könnt ihr noch chrömlen.»

Merke: In den Sommerferien sind die Leute besonders spendabel.

Man geht mit dem Bruder in den Spar, unten an der Hauptstrasse, nimmt die günstigsten Tabs aus dem Regal und chrömlet dann mit dem Geld, das übrig bleibt: Hubba-Bubba-Kaugummi und Gummibärchen.

Zu Hause sein, wenn es dunkel ist

Die Gruppe hat sich inzwischen in die Wohnung der Grossmutter verschoben, die sich im selben Block befindet. Auf dem Balkon steht Kurt am Grill und bietet einem einen Schluck Bier an. Man nimmt das Angebot an, weil man Kurt mag und den Reiz des Verbotenen spürt. Man nimmt einen Schluck und erklärt Kurt, es «gar nicht so schlecht» zu finden.

Merke: Bier schmeckt nicht.

Grillrauch und Gesprächsfetzen aus allen Richtungen und Wohnblöcken hängen nach dem Abendessen in der Luft. Die orange Sonne steht tief die Grashalme werden feucht und weich. Man stiehlt sich davon, um auf dem grossen Spielpi Fussball zu spielen, wobei die Mutter vorgängig festhält, bei Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein zu müssen.

Als die Strassenlaternen ihren Dienst längst aufgenommen haben, macht sich die Mutter bemerkbar: «Juuuuungs!», ruft sie hinüber zur grossen Wiese. Man tut, als habe man nichts gehört. «Das letzte Tor zählt», sagt Mavropanos. Als es fällt, sagt der Bruder: «Das letzte Tor zählt.» Die Mutter ruft abermals: «Jungs!» Man ruft zurück: «Nur noch ein Tor.» Man schiesst das letzte Tor und Mavropanos sagt: «Das letzte Tor zählt.»

Man geht schliesslich nach Hause, mit roten Armen und braunen Füssen. Mit einem Lächeln.

Merke: Der Sommer im Quartier ist wundervoll.