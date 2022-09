Energiemangel Beide Appenzell treten der Energiespar-Allianz des Bundes bei: Diese Massnahmen werden auf kantonaler und kommunaler Ebene durchgesetzt Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden unterstützen die Energiesparkampagne des Bundes. Damit hoffen sie auf eine positive Signalwirkung. Eine Übersicht der konkreten Massnahmen, die umgesetzt werden sollen.

Beide Appenzell haben sich auf Massnahmen zur Reduktion des Stromverbrauchs auf der Verwaltung geeinigt. Sie hoffen auf Nachahmer in der Privatwirtschaft. Symbolbild: Keystone

Der Bundesrat hat Ende August zahlreiche Massnahmen beschlossen, damit die Schweiz ihre Energieversorgung für den Winter stärken kann. Die Kampagne mit dem Slogan «Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht» zeigt, wie Bevölkerung und Wirtschaft mit einfach umsetzbaren Tipps Energie sparen können, schreibt die Ausserrhoder Kantonsregierung in einer Medienmitteilung. «Ziel ist, dass sich möglichst viele freiwillig daran beteiligen und so dazu beitragen, dass die Schweiz gar nicht in eine Mangellage gerät.»

Um mögliche Folgen einer Mangellage bei der Energieversorgung im Kanton zu minimieren, haben der kantonale Führungsstab und die Gemeindeführungsstäbe in Appenzell Ausserrhoden nun konkrete Energiesparmassnahmen für die öffentlichen Verwaltungen ausgesprochen. Gleiches tut die Standeskommission Appenzell Innerrhoden. Auf folgende Massnahmen, die in den Verwaltungsgebäuden nach und nach ergriffen werden, hat man sich verständigt:

Die Raumtemperatur in den öffentlichen Verwaltungsgebäuden wird auf höchstens 19 bis 20 Grad eingestellt. (AR/AI)

Eine Reduktion der Leuchtmittel in den Korridoren und Büros wird geprüft und ein Austausch der Beleuchtungen durch LED – falls sinnvoll – vorgenommen. Aussenbeleuchtung der Verwaltungsgebäulichkeiten werden verringert oder abgeschaltet. (AR/AI)

Die Nutzung von Aufzügen wird eingeschränkt; sie sollen beispielsweise nur noch für Materialtransporte, durch den Reinigungsdienst oder Personen mit Einschränkungen genutzt werden. (AR)

Der Standby-Betrieb von Rechnern, Bildschirmen und Druckern soll vermieden und Bildschirme in öffentlichen Räumen abgeschaltet werden. (AR)

Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtungen (AI)

Beitritt zur Energiespar-Allianz (AR/AI)

Klimaanlagen sollen wenn möglich nur noch für systemrelevante technische Infrastrukturen betrieben werden. (AR)

Die Beleuchtung von öffentlichen Strassen wird derzeit von einer Fachgruppe beurteilt.

Kanton und Gemeinden in Vorbildfunktion

Aus der Mitteilung geht weiter hervor, dass möglichst viele Unternehmen und Gemeinden dem Beispiel der Kantone folgen und der Energiespar-Allianz des Bundes beitreten sollen. Denn diese «vereint Organisationen, welche die Bemühungen für die Versorgungssicherheit im Winter unterstützen, indem sie freiwillig Massnahmen ergreifen, um Energie effizienter und sparsamer zu nutzen».

Der Kanton und die Gemeinden seien sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Sie leisteten mit den Energiesparmassnahmen in ihren öffentlichen Verwaltungsgebäuden einen Beitrag, damit Appenzell Ausserrhoden die Gefahr einer allfälligen Energiemangellage im Winter reduzieren könne.

Die Innerrhoder Standeskommission ruft ihrerseits abschliessend alle Körperschaften, Unternehmen und Privatpersonen im Kanton auf, sich den Massnahmen der Verwaltung anzuschliessen. «Nur so kann es gelingen, durch freiwilliges Handeln in erheblichem Ausmass Energie einzusparen.» (SK/mlb)