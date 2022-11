Energie 1000 neue Solaranlagen und 3000 Wärmepumpen: Energieagentur befördert die St.Galler Energiewende Seit zehn Jahren hilft die Energieagentur St.Gallen Privaten, Unternehmen und Gemeinden, auf erneuerbare Energien umzusteigen und ihre Energieeffizienz zu steigern. Die kriegsbedingte Mangellage und Preissteigerung hat die Zahl ihrer Beratungen verdreifacht.

Vorbildliche Solaranlage: Dächer der SFS Group Schweiz AG in Heerbrugg. PD

«Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es», freut sich Philipp Egger. Mit «es» meint der Geschäftsleiter der Energieagentur St.Gallen das 2020 im Energiekonzept erklärte Ziel des Kantons, bis 2030 seine CO 2 -Emissionen zu halbieren und die erneuerbaren Energien zu fördern. Und «so weitermachen» bezieht sich auf die bereits umgesetzten Massnahmen wie die über 1000 neu installieren Photovoltaikanlagen auf St.Galler Einfamilienhäusern und die allein im letzten (1200) und im laufenden Jahr (1700, bis Oktober) eingebauten Wärmepumpen.

Good News für die St.Galler Energiewende, an der Eggers Firma mit knapp 20 Mitarbeitenden einen wesentlichen Anteil hat. Als schweizweit einzigartiges Kompetenzzentrum für Energiethemen hilft die Energieagentur St.Gallen Einzelpersonen, Wirtschaftsbetrieben und Gemeinden, die fossilen Energieträger in ihren Gebäuden zu ersetzen, die Energieeffizienz zu steigern und möglichst viel Strom auf Dächern oder an Fassaden zu produzieren. Müssig zu sagen, dass ihre Beratung seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine und den massiv steigenden Strom-, Öl- und Gaspreisen gefragter ist denn je – allein die Zahl der telefonischen Anfragen hat sich auf rund 30 täglich verdreifacht.

Zum Zehnjährigen viel Lob und einen Solarpreis

Philipp Egger, Geschäftsleiter Energieagentur St.Gallen. PD

Unabhängig von der krisenbedingten Zuspitzung ist die Agentur eine Erfolgsgeschichte, wie unlängst zur Feier ihres zehnjährigen Bestehens von Regierung bis Gemeinde- und Hauseigentümerverband betont wurde. Die einzigartige Pionierleistung, die 2021 den Kanton Genf zu einer ähnlichen Einrichtung inspirierte, ist seit dem laufenden Jubiläumsjahr erstmals komplett selbsttragend und erst noch preisgekrönt: Für ihr 2018 lanciertes Solarprogramm hat die Energieagentur den Schweizer Solarpreis 2022 erhalten. Mit Aktionen in den sechs Regionen des Kantons, erstmals 2018 im Rheintal, konnten über 1000 Anlagen auf Eigenheimdächern installiert werden, die hochgerechnet immerhin 2500 Haushalte mit Strom versorgen.

Ein kleiner Anteil am St.Galler Strombedarf, wie Philipp Egger einräumt, aber auch ein Ansporn für Industriefirmen mit grösseren Flächen. In einer mit dem Verein St.Galler Rheintal durchgeführten Kampagne liessen sich neun Unternehmen überzeugen, dass sich ihre Fabrikdächer für PV-Anlagen auch rechnerisch lohnten. Als vorbildlich nennt Egger den Industriekonzern SFS, der zusätzlich eine eigene Windkraftanlage plant. Solange etliche Dächer, Fassaden oder Autobahnwände noch nicht für Solarenergie genutzt würden, sollten Naturlandschaften aus Sicht des ETH-Elektroingenieurs verschont werden. Ein nachahmenswertes Beispiel lieferte die Thurgauer Mühlenfirma Zwicky, die für ihre PV-Anlagen an den 60 Meter hohen Silotürmen jüngst ebenfalls den Solarpreis erhielt.

Beachtliche Fortschritte bei Heizungen und Elektromobilität

Seit 2012 hat St.Gallen im Vergleich mit anderen Kantonen merklich aufgeholt, namentlich beim Heizen durch Wärmepumpen anstelle von fossilen und elektrischen Heizungen agiert er mittlerweile im Spitzentrio. In diesem Jahr dürfte es gegen 1900 Wärmepumpen sein, deren Einbau die Energieagentur fördert. Weil Wärmepumpen Strom benötigen und ein Drittel ineffizient wirken, forciert die Agentur ein Monitoringsystem namens WP-Cockpit, mit dem sich die Effizienz und somit der Stromverbrauch überwachen lässt.

Weit über den Erwartungen ist die Nachfrage laut Egger auch bei der Fördermassnahme «Ladeinfrastruktur für E-Autos in Tiefgaragen»: Seit Anfang Jahr sind Gesuche für 180 Lade-Infrastrukturanlagen eingetroffen. «Elektroautos werden künftig eine wichtige Rolle als fahrende Speicher übernehmen», sagt Egger. Von wegen Mobilität: Immer mehr gefragt sind Beratungen im Mobilitätsmanagement von Unternehmen, etwa wenn es um das Pendeln der Mitarbeitenden geht.

«Die Mentalität hat um 180 Grad gedreht»

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Folgen für die Energielieferungen habe der Schweizer Bevölkerung die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen drastisch bewusst gemacht und die «Mentalität um 180 Grad gedreht», sagt der Geschäftsleiter der Energieagentur. «Noch im letzten Jahr mussten wir den Hauseigentümer- und den Gewerbeverband von erneuerbaren Standardvarianten überzeugen.» Nun leuchte allen ein, dass die erneuerbaren Energien nebst ökologischen auch wirtschaftliche Vorteile bedeuteten: «Der investierte Franken bleibt in unserem Land und geht nicht nach Russland oder Saudi-Arabien.»

2021 hat die Energieagentur im Auftrag des Kantons 2900 Zusicherungen von Förderbeiträgen in der Gesamtsumme von 31.5 Millionen Franken abgewickelt – Mittel, die zu 95 Prozent in die Modernisierung des Gebäudeparks und in den Ausbau der Wärmenetze flossen. Dies löste Investitionen von über 200 Millionen Franken aus, wie die Agentur im «Leader»-Sonderheft zum Jubiläum vorrechnet, also bewirke jeder Förderfranken des Kantons das Siebenfache an Investitionen. Mit dem wirtschaftlichen Nutzen argumentiert Egger, der zuvor eine Tochterfirma von Bühler leitete, lieber als mit gesetzlichem Zwang. «Wir wollen die Leute begeistern, denn Strom vom eigenen Dach gibt ein gutes Gefühl.»

Überzeugungsarbeit leistet die Energieagentur auch mit Fachpersonen aus der Energie- und Baubranche, wenn sie in Gremien Themen vertieft wie einfaches Bauen und Erneuern und Ratgeber erarbeitet. Ausserdem organisiert sie regelmässig den «Energie-Treff», eine Fachveranstaltung mit vorbildlich ausgeführten Projekten, und führt Kurse für Fachleute durch. Als Ergänzung zur Zertifizierung von Minergie-Objekten ist die Energieagentur eine der drei Prüfstellen in der Schweiz für den Standard «nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS Hochbau».