Einreiseverbot Schweiz verbietet Arboner Dschihadisten die Einreise Das Bundesamt für Polizei hat bekanntgegeben, dass der Arboner Gotteskrieger Alperen A. des Landes verwiesen wird und ein unbefristetes Einreiseverbot erhält.

Die Nusra-Front, zu der Alperen A. angeblich auch gehört, galt als die effektivste und aggressivste Rebellengruppe. Bild:

Imago Images

Vor rund einem Jahr im Februar publizierte das Staatsamt für Migration (SEM) seinen Entscheid, dem Dschihadisten Alperen A. die Staatsbürgerschaft entziehen zu wollen. Kurz vor Jahreswechsel hat das Bundesamt für Polizei (Fedpol) eine Verfügung veröffentlicht, wonach Alperen A. des Landes verwiesen wird und ein unbefristetes Einreiseverbot erhält.

Als der Islamische Staat zwischen Syrien und dem Irak wütete, rekrutierte dieser Kämpfer in Europa. Viele junge, radikalisierte Männer machten sich auf den Weg in den Nahen Osten. Einer davon war Alperen A. aus Arbon. Nach seiner Radikalisierung ging er nach Syrien, um für den IS zu kämpfen. Das war 2014.

Der Arboner Dschihadist Alperen A. verbreitet seine Gedanken und Ansichten bei einer Aktion von Lies!. Screenshot: Youtube

Rund zwei Jahre nach seinem Aufbruch nach Syrien wird Alperen A. im Osten der Türkei verhaftet. Dem Arboner wird vorgeworfen, radikalisierte Muslime und Muslima aus dem deutschsprachigen Raum über die Türkei nach Syrien geschleust zu haben. Hinzu kommt die Mitgliedschaft beim IS und der Nusra-Front, wie Recherchen der NZZ ergeben haben.

Aus der Schweiz ausgewiesen

Wo sich Alperen A. heute aufhält, ist nicht bekannt. «Fedpol verfügt im konkreten Einzelfall konsequent präventive Einreiseverbote zur Wahrung der nationalen Sicherheit», sagt Mélanie Lourenço von der Medienstelle. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes können sie keine Details zu einzelnen Fällen herausgeben.

Neben der Einspeisung des Einreiseverbots in das Polizeifahndungssystem Ripol wurde es auch im Schengener Informationssystem hinterlegt. Damit ist Alperen A. auch die Einreise in den ganzen Schengen-Raum verwehrt.

«Das Bundesamt für Polizei kann zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit gestützt auf das Ausländer- und Integrationsgesetz Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen», erklärt Lourenço. Terrorismus stelle für die innere und äussere Sicherheit der Schweiz eine Bedrohung dar. Sie führt aus:

«Wir machen es, auch wenn kein unmittelbarer oder direkter Bezug zur Schweiz gegeben ist.»

Man wolle verhindern, dass die Terroristen überhaupt erst in die Schweiz kämen oder sie als Transitland benutzten. Aufgrund der instabilen Sicherheitslage rund um das ehemalige IS-Territorium im Norden Syriens und des Iraks bestehe das Risiko, dass Dschihadistinnen und Dschihadisten unkontrolliert nach Europa zurückkehrten oder zurückgeführt würden. Damit könnten sie sich frei im Schengen-Raum bewegen.

«Vor einem Einreiseverbot oder einer Ausweisung erhalten die betroffenen Personen die Möglichkeit, Stellung zu beziehen», sagt Lourenço. Wenn das Fedpol den Aufenthaltsort einer Person nicht kenne und diese nicht erreichen könne, dann werde im Bundesblatt eine Mitteilung veröffentlicht. Dabei werde die betreffende Person aufgefordert, dem Fedpol ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. Falls der Aufenthaltsort unbekannt bleibe und es keine Zustelladresse gebe, werde auch die Verfügung im Bundesblatt publiziert.

Vom Sportler zum Dschihadisten

Die Radikalisierung kam für die Freunde und Bekannten von A. unerwartet, wie diese Zeitung vor drei Jahren berichtete. Jacob Auer, SP-Kantonsrat und Mitglied des Arboner Stadtparlaments, kennt Alperen A. und dessen Familie. Für diese sei es ein schwerer Schock gewesen, dass der Sohn sich dem Dschihad angeschlossen habe.

«Das sind gut integrierte Menschen.»

Auch bei Alperen A. habe es so ausgesehen, als würde er seinen Weg machen, sagte Auer. Der junge Mann habe viel Sport getrieben und eine Lehre angefangen. Dann müsse etwas wie eine Gehirnwäsche passiert sein. Dass es bei Alperen A. einen Bruch gab, bestätigen auch ehemalige Arbeitskollegen. Er habe sich auf einmal einen Bart wachsen lassen und viel gebetet, auch während der Arbeit. Dann sei er plötzlich weg gewesen.