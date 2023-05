Einkaufszentrum Neues Optik-Geschäft, neue Beleuchtung: Die Migros baut den Rheinpark in St.Margrethen um Die Migros Ostschweiz plant, den Rheinpark in mehreren Etappen zu modernisieren. Für die 2023 geplanten Arbeiten hat sie bei der Gemeinde St.Margrethen Ende April das Baugesuch eingereicht.

Der Rheinpark ist fast 50 Jahre alt. Bild: Kurt Latzer (15. Mai 2018)

Der Rheinpark wurde 1974 eröffnet und 2009 letztmals umfassend modernisiert. «Nun besteht mit Blick auf sich wandelnde Einkaufsgewohnheiten, Gebäudehülle und Gebäudetechnik Erneuerungsbedarf», heisst es in einer Mitteilung der Migros Ostschweiz.

Die erforderlichen Anpassungen sollen schrittweise bis 2026 umgesetzt werden. Für die 2023 geplanten Arbeiten hat die Migros Ostschweiz bei der Gemeinde St.Margrethen kürzlich das Baugesuch eingereicht.

Neue Misenso-Filiale in der Migros

In einer ersten Etappe werden im Sommer 2023 der Backwarenstand in den Migros-Take-Away sowie der Melectronics-Fachmarkt in den Migros-Supermarkt integriert. Ausgebildete Fachberater unterstützen die Kundinnen und Kunden in Letzterem weiterhin bei der Auswahl.

Zudem wird das Optik- und Hörgerätegeschäft Misenso in den Rheinpark einziehen. Auch dieses Angebot wird auf der heutigen Supermarktfläche realisiert. Platz dafür entsteht durch eine Umstellung des Non-Food-Sortiments im Migros-Supermarkt.

Der Rheinpark bleibt geöffnet

Parallel wird die gesamte Beleuchtung im Supermarkt auf LED-Leuchtmittel umgestellt, was eine Energieeinsparung von über 50 Prozent gegenüber dem heutigen Betrieb ermöglicht.

Einen planmässigen Ablauf des Bewilligungsverfahrens vorausgesetzt, werden die oben geschilderten Umbauarbeiten im Rheinpark von Juni bis August 2023 umgesetzt. Der Rheinpark bleibt auch während des Umbaus geöffnet. Zum detaillierten Ablauf informiert die Migros Ostschweiz nach Erhalt der Bewilligung, zu den Modernisierungsschritten der nächsten Jahre nach Abschluss der Planung dafür. (pd/ste)