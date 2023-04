Einjähriger ertrinkt in Basadingen Regentonne, Biotop, Badewanne: Kleinkinder ertrinken weitaus häufiger in Haus und Garten als an Seen und Flüssen Ein einjähriger Bub ist an Ostern in Basadingen ertrunken – in einem mit Wasser gefüllten Eimer, daheim. Solche tragischen Unfälle passieren zwar selten, aber doch immer wieder: Von 2012 bis 2021 sind 10 Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren in der Schweiz im und ums Haus ertrunken. Bei Aktivitäten an Gewässern waren es in derselben Zeitspanne fünf Kinder in diesem Alter.

Ein Biotop im Garten: Schön für die Natur, gefährlich für Kleinkinder. Bild: Maya Riesen

Wenige Zentimeter Wassertiefe können für Kleinkinder eine tödliche Gefahr darstellen. Neugierig, wie kleine Kinder sind, werden sie von Gewässern magisch angezogen. «Fällt ein kleines Kind ins Wasser, ertrinkt es schnell», sagt Mara Zenhäusern, Mediensprecherin der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU). Der Grund: Ein Kleinkind hält noch nicht automatisch die Luft an, wenn es ins Wasser fällt. Zudem sei der Kopf eines einjährigen Kindes im Verhältnis zum Körper schwer, sodass es ihn nicht aus eigener Kraft aus dem Wasser heben kann.

Werden oft nicht als Gefahr wahrgenommen

Mara Zenhäusern, Mediensprecherin Beratungsstelle für Unfallverhütung. Bild: pd

Biotope, Regentonnen, Brunnen, Badewannen, Kinderbädli – oder eben ein mit Wasser gefüllter Eimer wie beim tragischen Unglück in Basadingen an Ostern – können deshalb gefährlich sein für Kinder. «Als Gefahr werden diese Wasserstellen rund ums Haus von Betreuungspersonen aber oft nicht wahrgenommen», so die Auskunftsperson der BfU. Und genau das sei die Krux: Während man sich an Flüssen und Seen, in Schwimmbädern und auf einem Boot der Gefahr eher bewusst sei, lasse man in vertrauter Umgebung rund um Haus und Garten das Kind auch mal allein etwas auf Entdeckungstour gehen.

Von 2012 bis 2021 sind in der Schweiz 10 Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren in der Umgebung von Haus und Garten ertrunken. Im Vergleich dazu waren es in derselben Zeitspanne an Gewässern oder Schwimmbecken, also dort, wo man eher mit Ertrinkungsunfällen rechnet, fünf Kinder in derselben Alterskategorie.

Die 0- bis 4-Jährigen sind denn auch die einzige Alterskategorie, in der Ertrinkungsunfälle daheim häufiger sind als bei Sport und Freizeit. Schon bei den 5- bis 9-jährigen Kindern sind von 2012 bis 2021 10 Kinder bei Sport und Freizeit ertrunken und nur gerade 1 in der Umgebung von Haus und Garten. Die Dunkelziffer ist allerdings bei Unfällen in der häuslichen Umgebung relativ hoch.

Pools und Biotope mit Zaun sichern

Was also tun, um solche tragischen Ereignisse möglichst zu verhindern? Das BFU rät, Pools, Biotope und Teiche zu sichern, am besten mit einem Zaun, den Kleinkinder nicht überwinden können. Planschbecken sollten nach dem Gebrauch geleert werden. Daran denken, dass auch ein Brunnen oder eine Regentonne gefährlich sein können. Und auch zu Hause gelte: «Aufmerksam bleiben und sich nicht von Smartphone oder einem Schwatz mit den Nachbarn ablenken lassen. Denn kleine Kinder sind oft schneller an einem anderen Ort, als wir erwarten.»