Einfache Anfrage Versorgungslücke in der Jugendpsychiatrie: St.Galler SP-Kantonsrätin macht Druck Seit vielen Jahren weist die Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung im Kanton St.Gallen gravierende Lücken auf. Das Gesundheitsdepartement hat deshalb ein Rahmenkonzept entwickelt. Nun möchte SP-Kantonsrätin Katrin Schulthess von der Regierung wissen, wie die Empfehlungen umgesetzt werden.

Eine gravierende Lücke ist das Fehlen von Angeboten in der Adoleszenzpsychiatrie. Bild: Getty

Bereits seit Jahren ist die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung im Kanton St.Gallen mangelhaft. Nun wurde im Rahmen der Psychiatriekonzeption 2022 und der von der Regierung erlassenen Spitalliste Psychiatrie 2023 der Handlungsbedarf bestätigt.

Gravierende Lücken in Angeboten für junge Erwachsene

Die grösste Lücke in den Versorgungsstrukturen bildet das Fehlen von spezifischen Angeboten in der Adoleszenzpsychiatrie. Darunter werden junge Erwachsene mit psychischen Erkrankungen und psychosozialen Entwicklungsschwierigkeiten verstanden. Mit der Hilfe von zahlreichen Fachpersonen hat das Gesundheitsdepartement ein Rahmenkonzept als Grundlage zur Angebotsentwicklung ausgearbeitet. Die Empfehlungen dieser umfassenden Angebote stimmen laut SP-Kantonsrätin Katrin Schulthess hoffnungsvoll und zuversichtlich.

Dennoch stellt sich Schulthess, die der Regierung nun einen Vorstoss eingereicht hat, die Frage, wie diese Empfehlungen möglichst rasch umgesetzt werden sollen.

Mit welchen Mitteln und Ressourcen zum Ziel?

Die SP-Kantonsrätin Katrin Schulthess. Bild: Anna Tina Eberhard

In einem nächsten Schritt seien für die Konkretisierung der einzelnen Massnahmen die zuständigen Leistungserbringer gefordert. Diese haben sich in einer gemeinsamen Absichtserklärung vom Frühjahr 2022 zur Stärkung der Adoleszenzpsychiatrie bekannt. Schulthess will in ihrer Einfachen Anfrage wissen, welche konkreten Schritte von den Leistungserbringern umgesetzt werden sollen.

Die Umsetzung dieser Empfehlungen fordere viel Zeit und Ressourcen. Schulthess möchte von der St.Galler Regierung wissen, wie sie gedenkt, die vorliegenden Empfehlungen möglichst rasch umzusetzen, und mit welchen Mitteln und Ressourcen sie das entsprechende Fachpersonal rekrutieren will. Zudem will sie in Erfahrung bringen, welche finanziellen Mittel zur Umsetzung dieser Empfehlungen überhaupt zur Verfügung stehen.

Psychische Gesundheit und Prävention seien Themen, die in den Schulen im Kanton St.Gallen vermehrt thematisiert würden. Schulthess will von der Regierung wissen, mit welchen Massnahmen weitere Präventions- und Sensibilisierungskampagnen in den Schulen umgesetzt werden können.