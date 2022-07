Einfach Erklärt Nach der Schlammlawine im Weisstannental: Wie Murgänge entstehen und was sie so gefährlich macht Am Montagabend kam es im Weisstannental im Kanton St.Gallen zu einem Murgang. Dieser ging glücklicherweise glimpflich aus. Doch was sind Murgänge eigentlich genau? Und wie gefährlich sind sie? Hier gibt es die Antworten.

Der Murgang im Video schleppt Holz und Geröll mit sich. Video: FM1Today/Tim Allenspach

Zur Definition: Ein Murgang wird im Volksmund oft auch als Schlammlawine bezeichnet. Dabei handelt es sich um einen Erdrutsch, bei dem ein Strom aus Schlamm und Gestein im Gebirge schnell talwärts fliesst. Murgänge können Hunderttausende Kubikmeter Material mit sich schleppen. Sie können Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern erreichen.

Ein Murgang entsteht, wenn an einem steilen Hang Geröll, Schutt und Erdreich wasserübersättigt werden. Dann reicht meistens schon die Schwerkraft, um den Murgang in die Gänge zu bringen. Zu der Wasserübersättigung kommt es meistens bei starken oder langen Regengüssen oder bei der Schneeschmelze. Durch die Erderwärmung kommen auch das Abschmelzen der Gletscher und Permafrostböden hinzu.

So läuft ein Murgang ab

Rollt ein Murgang los, folgt er meist bestehenden Bachbetten oder Rinnen. Diese können dadurch stark ausgeweitet werden. Ein Murgang kann aber auch selbst eine Rinne schaffen. An der Spitze des Murgangs, der Murenfront, befinden sich die grossen Dinge wie Felsblöcke oder Baumstämme. Am Rand bilden sich Wälle, in denen sich einiges des mitgeschleppten Materials ablagert. Der Murgang endet meist am Hangfuss, wo das Gefälle nachlässt. Das Material des Murgangs lagert sich dort dann zungenförmig ab.

Grundsätzlich ist ein Murgang gefährlich. Er hat deutlich mehr Energie als Hochwasser und richtet auch grössere Schäden an. Ein mit voller Wucht auftreffender Murgang kann ganze Häuser, Brücken und Strassen zerstören. Oftmals lässt er ein meterhohes Schlamm-Geröll-Gemisch liegen.