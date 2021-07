Drei Weieren St.Gallen «Wir erlauben gerne, dass man Musik hören kann»: Stadträtin äussert sich zum Tohuwabohu um Musik am Mannenweier Es war ein Durcheinander um das Musikverbot im St.Galler Naherholungsgebiet: Zuerst eingeführt, kurz darauf vom Stadtrat wieder aufgehoben. Dann wurde ein Widerspruch mit der Schutzverordnung festgestellt. Jetzt ist klar: Musikhören ist erlaubt. Allerdings mit Einschränkungen.

Musikmachen ist am St.Galler Mannenweier erlaubt, Musikhören jetzt auch wieder. Bild: Ralph Ribi

Vor einer Woche kippte der Stadtrat ein im Frühling eingeführtes Musikverbot rund um den Mannenweier wieder. Dies nach heftigem öffentlichem Gegenwind. Das wiederum brachte die Anwohnerinnen und Anwohner in Rage. Sie kritisierten: Dass Musik am Mannenweier nun erlaubt sein solle, stünde im Widerspruch mit der Schutzverordnung, die für das ganze Gebiet Drei Weieren gilt und «elektronisch verstärkte Lärmemissionen» als bewilligungspflichtig deklariert.

Der Stadtrat selber wollte Anfang Woche keine Stellung nehmen. «Da es sich um juristische Fragen handelt, will der Stadtrat diese erst eingehend abklären, bevor er sich dazu äussert», so die Kommunikationsstelle der Stadt gegenüber dem «Tagblatt». Jetzt hat sich der Stadtrat beraten.

Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin des Departements Soziales und Sicherheit. Bild: Tobias Garcia

Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin des Departements Soziales und Sicherheit, erklärt, es bleibe bei der Aufhebung des Musikverbots. Auch werde die geltende Schutzverordnung des Gebiets Drei Weieren nicht geändert. Der Stadtrat habe in seiner Sitzung lediglich abklären müssen, wer zu diesem Thema Auskunft gibt. «Da verschiedene Dienststellen und Direktionen involviert sind, war es nötig zu klären, wer gegen aussen Auskunft gibt.»

Man habe sich darauf geeinigt, dass Sonja Lüthi Auskunftsperson ist, da die Stadtpolizei ihrer Direktion unterstellt ist. Und die Stadtpolizei wird sich auch künftig um das Thema Lärm auf Drei Weieren kümmern.

Die Polizei stellt fest, ob Musik störend ist und leiser gestellt werden muss

Aber was gilt denn nun auf Drei Weieren? Darf man elektronisch verstärkte Musik aus einer Musikbox hören? Auch in der Badi am Mannenweier? Oder widerspricht das der geltenden Schutzverordnung? «Die Schutzverordnung Dreilinden war und ist immer noch gültig», sagt Sonja Lüthi. Es habe diesbezüglich keine Veränderung gegeben.

In dieser Verordnung gehe es um den Schutz und Erhalt der Kulturlandschaft vom Mannenweier bis zur Notkersegg. Diese habe eine hohe ökologische Bedeutung. Für Veranstaltungen braucht elektronisch verstärkte Musik eine Bewilligung. Privates Musikhören mit kleinen Boxen sei erlaubt. Allerdings gelte dabei:

«Musikhören ist nur in einer Lautstärke erlaubt, die nicht störend ist.»

Dies schreibe die Bäderordnung und das Immissionsschutzreglement vor. Dass es zur Verwirrung kam mit Musikverbot und Bäderordnung, sei ungünstig gewesen, sagt Lüthi. Man habe die Regelung vereinheitlichen wollen und am Mannenweier, wie in den übrigen städtischen Freibädern, das Musikverbot durchsetzen wollen.

Doch der Mannenweier ist kein reines städtisches Freibad. Er ist öffentlich zugängliches Gebiet mit Badebetrieb. Deswegen darf dort, im Gegensatz zur Frauenbadi am Chrüzweier, Musik gehört werden. Allerdings nur, wenn sie nicht störend ist.

Aber was ist «nicht störend»? Was für die eine passt, stört vielleicht den Nächsten? Wie wird das definiert? «Das ist im Immissionsschutzreglement geregelt», sagt Lüthi. Wenn Anwohnende oder Anwesende reklamieren oder wenn die Polizei selber feststellt, dass Musik zu laut sei, dann würden die Musikhörenden gebeten, diese leiser zu stellen. Im Wiederholungsfall könne es dann zu einer Busse kommen.

Eine Diskussion mit Anwohnerinnen und Anwohnern ist geplant

Und was ist mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich ein Musikverbot wünschen? Sie habe Zuschriften bekommen, sagt Lüthi.

«Ich suche den Austausch.»

Es solle eine Aussprache geben, ob am grossen runden Tisch oder in kleiner Runde, werde noch geklärt. Doch eine Diskussion sei wichtig, damit die gesetzlichen Rahmenbedingungen allen klar werden.

«Wir erlauben gerne, dass man Musik hören kann», sagt Sonja Lüthi. Aber dies sei mit Pflichten verbunden. Und ja, die Regelung «nicht störend» habe eine klare individuelle Komponente. Aber sonst müsste man es über ein Verbot regeln. Die Drei Weieren seien Wohn-, Schutz- und Naherholungsgebiet zugleich. Das funktioniere nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme.