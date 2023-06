Diepoldsau Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Zusammenprall zwischen Motorrad und Auto Am Donnerstag kam es auf der Tramstrasse in Diepoldsau zu einem Zusammenprall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 44-jähriger Motorradfahrer wurde dabei eher leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Der Motorradfahrer wurde beim Zusammenprall leicht verletzt. Bild: Kapo SG

Ein 41-jähriger Mann fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Auto an die Einmündung Moosackerstrasse/Tramstrasse in Diepoldsau, bremste das Auto ab und setzte den Blinker. Er beabsichtigte, links in die Strasse einzubiegen und in Richtung Rhein zu fahren. Wie es in der Mitteilung der Polizei heisst, standen auf der Tramstrasse Autos aufgrund von Stau in einer Kolonne. Nachdem für das Auto des 41-Jährigen eine Lücke freigelassen wurde, bog er links auf die Tramstrasse ab.

Beim Unfall entstand Sachschaden in der Höhe von rund 17'000 Franken. Bild: Kapo SG

Zur gleichen Zeit fuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer auf der Tramstrasse ebenfalls in Richtung Rhein. In der Folge kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Motorradfahrer eher leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Spital. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 17’000 Franken. (kapo/chs)