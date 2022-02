Dating-Show Sie suchen nach der grossen Liebe: Das sind die Ostschweizer Kandidaten von «Bauer, ledig, sucht ...» Die Moderatoren Marco Fritsche und Christa Rigozzi verteilen wieder Liebespost. Zusammen mit den Moderatoren entdecken vier Ostschweizer Bauern, ob sie das grosse Glück finden.

Auch dieses Jahr moderieren Marco Fritsche und Christa Rigozzi die Hit-Show «Bauer, ledig, sucht ...». Bild: PD

Die Moderatoren Marco Fritsche und Christa Rigozzi verteilen wieder Liebespost. Die Dating-Sendung «Bauer, ledig, sucht ...» des Senders 3Plus geht in die 18. Runde. Der Erfolg lässt sich sehen: Seit Beginn der Show 2008 wurden bereits 27 Kinder geboren und 21 Hochzeiten gefeiert. In dieser Staffel nehmen vier Kandidaten aus der Ostschweiz teil. Drei kommen aus dem Appenzellerland und einer aus St.Gallen.

Roman ist neben seinem Beruf als Landwirt auch Lieferwagenchauffeur. Bild: PD

Der 30-jährige Roman aus St.Gallen bewirtschaftet den Hof, auf dem Milchwirtschaft und Ackerbau betrieben wird, zusammen mit seinen Eltern. Auf dem Betrieb sind 16 Milchkühe, 22 Legehennen, zwei Katzen und rund 45 Obstbäume zu Hause. Nebst seiner Tätigkeit auf dem Hof arbeitet der 30-Jährige als Lieferwagenchauffeur. Roman ist ein absoluter Geniesser. Von Stress und Hektik hält er nicht viel. Besonders am Herzen liegen ihm die Natur und die Tiere sowie Freunde und Familie. Wenn der St.Galler nicht arbeitet, geht er gerne wandern oder mit seinen Kollegen feiern. Vor allem in den ruhigen Abendstunden sehnt sich der Jungbauer nach Zweisamkeit. Roman wünscht sich eine Partnerin, mit der er eines Tages eine eigene Familie gründen kann.

Der Innerrhoder Hans fährt gerne Motorrad. Bild: PD

Neben dem St.Galler Roman kommen drei Teilnehmer aus dem Appenzellerland. Der 67-jährige Innerrhoder Hans ist einer von ihnen. Er hat seinen Hof im Alter von 50 Jahren gekauft. Dort lebt er mit einer seiner Töchter. Früher haben auf dem Betrieb noch Kühe gelebt, jetzt hält der gesprächige Pensionär nur noch Ziegen und Hühner für den Eigenbedarf. Hans fährt leidenschaftlich gerne auf seiner Harley, spielt Maultrommel, reitet und jodelt. In einem Verein ist der Appenzeller nicht mehr – er geniesst es, keine Verpflichtungen mehr zu haben. Seine zukünftige Partnerin soll bodenständig, ehrlich und aufgestellt sein und sich vor allem gut mit seiner Familie verstehen, denn seine sechs Kinder sind ihm das Wichtigste.

Hansueli hat genug vom Singleleben. Bild: PD

Hansueli, der 44-jährige Dreifachvater, ist auf dem Hof aufgewachsen, den er betreibt. Neben 12 Milchkühen umfasst sein Hof noch einige Kälbchen, zwei Katzen und einen Hofhund. Seine Kühe melkt er am liebsten mit musikalischer Begleitung, deshalb darf im Stall sein Radio nicht fehlen. Der 44-Jährige ist Mitglied in einer Trachtengruppe und geht in seiner Freizeit wandern und tanzen. Jedes zweite Wochenende verbringen seine Kinder bei ihm. Und obwohl er diese gemeinsame Zeit unglaublich schätzt, sehnt sich der Appenzeller nach Zweisamkeit. Er hat genug vom Alleinsein und wünscht sich wieder eine treue Partnerin an seiner Seite, mit der er romantische Stunden geniessen kann.

Ramon hilft bei der Feuerwehr mit. Bild: PD

Zu guter Letzt: Ramon. Der 29-jährige Ausserrhoder betreibt einen Mutterkuhbetrieb mit Aufzucht. Den Hof hat der gelernte Zimmermann und Landwirt 2018 gepachtet. Nebenbei arbeitet der Appenzeller im Tiefbau. Ramon schätzt die Arbeit mit den Tieren sehr. Wenn er nicht arbeitet, wandert und jodelt der Jungbauer gerne. Zudem ist er in einem Treichler-Club und hilft bei der Feuerwehr. Durch seine vielen Engagements in Vereinen hat Ramon einen grossen Freundeskreis, mit dem er auch viel unternimmt. Jetzt ist er aber auf der Suche nach der grossen Liebe. Seine Traumpartnerin soll bodenständig und treu sein und auch mit anpacken können. Für seine Zukunft wünscht sich der 29-Jährige eine eigene Familie.