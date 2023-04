Detailhandel «Das nützt nur den Grossverteilern»: Der Kanton St.Gallen will längere Öffnungszeiten erlauben – aber die meisten Läden wollen das gar nicht Das St.Galler Kantonsparlament versucht ein weiteres Mal, die erlaubten Ladenöffnungszeiten zu verlängern. Der Widerstand wächst aber: Der Gewerbeverband sagt Nein, SP und Gewerkschaften diskutieren über ein Referendum – und auch die bürgerlichen Parteien sind sich nicht einig.

Gut für Migros, Coop und Einkaufszentren, aber schlecht für die kleinen Läden? Im Kanton St.Gallen ist die Ausweitung der gesetzlich erlaubten Öffnungszeiten umstritten. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Ladenschluss werktags um 19 Uhr, samstags um 17 Uhr: Das gilt im Kanton St.Gallen nach wie vor. Eine Verlängerung der erlaubten Öffnungszeiten hat das Volk an der Urne immer wieder abgelehnt. Andere Kantone sind weniger streng, etwa der Thurgau. Jedoch: Auch das St.Galler Gesetz erlaubt inzwischen eine ganze Reihe von Ausnahmen. So dürfen beispielsweise Autobahnraststätten, Kioske und kleine Lebensmittelläden unter der Woche bis 22 Uhr offen haben, am Sonntag bis 21 Uhr. Auch für Gemeinden mit viel Tourismus sind längere Öffnungszeiten zulässig.

FDP und SVP sind damit nicht zufrieden. Sie wollen weniger kantonale Regeln für die Öffnungszeiten. Damit bekämen die Läden bessere Karten im Konkurrenzkampf mit dem Onlinehandel, argumentierten die Parteien. Zudem führe der heutige «Dschungel» an Ausnahmen zu Ungleichbehandlungen im Gewerbe. Und auch wenn die gesetzlich erlaubten Öffnungszeiten verlängert würden, sei kein Laden dazu gezwungen, tatsächlich länger offen zu sein.

Im Kantonsparlament setzten FDP und SVP schon vor drei Jahren durch, dass die Regierung hierfür ein neues Gesetz ausarbeitet. Bestätigt sahen sie sich durch die Stadt St.Gallen: Im Stadtzentrum wurden 2020 die erlaubten Öffnungszeiten erweitert. SP, Grüne und Gewerkschaften wehrten sich mit einer Initiative, doch die Bevölkerung der Stadt St.Gallen bestätigte den Entscheid an der Urne.

Gewerbe warnt: Sog der Einkaufszentren würde noch stärker

Im März hat nun die Regierung den Entwurf für die kantonale Regelung vorgelegt. Sie schlägt zwei Varianten vor. Mit der ersten Variante würden die kantonalen Vorschriften für die Ladenöffnung unter der Woche und samstags komplett aufgehoben – es gälte nur noch das nationale Arbeitsgesetz. Die zweite Variante geht weniger weit: Die zulässigen Öffnungszeiten würden um eine Stunde verlängert, werktags bis 20 Uhr, samstags bis 18 Uhr. Der wöchentliche Abendverkauf würde gestrichen. «Am Grundsatz, wonach die meisten Läden des Detailhandels am Sonntag geschlossen sind, ändern beide Varianten nichts», schreibt der Kanton.

Diese Vorschläge sind jetzt in der Vernehmlassung – und es zeigt sich: Der Widerstand ist gross. Der Kantonale Gewerbeverband (KGV) – er vertritt auch den Detailhandel – lehnt beide Varianten der Regierung ab.

Schon 2021 hatte der KGV seine Mitglieder in der «Gruppe Handel» zum Thema Ladenöffnungszeiten befragt. 194 Mitglieder sprachen sich gegen eine Lockerung des Gesetzes aus, nur 25 waren dafür.

Der Gewerbeverband erklärt das so: «Längere Öffnungszeiten erfordern mehr Personal – ein Mehrumsatz ist aber dadurch nicht garantiert.» Es sei davon auszugehen, dass insbesondere die Grossverteiler längere Ladenöffnungszeiten anwenden würden. «Damit wird der stationäre Detailhandel unter Zugzwang gesetzt.» Der KGV warnt, dass der Sog der grossen Einkaufszentren noch stärker werde und die Innenstädte noch schneller veröden würden.

Und was ist mit der Stadt St.Gallen, die ihr Regime ja bereits gelockert hat? Dort sei das Ergebnis «ernüchternd», schreibt der KGV: Viele Geschäfte würden keinen Gebrauch von den erweiterten Ladenöffnungszeiten machen. Im Gegenteil: «Verschiedene Detaillisten haben die Öffnungszeiten am Samstag wieder von 18 Uhr auf 17 Uhr verkürzt. Kurzum: Eine Anpassung ist nicht gewünscht und drängt sich auch nicht auf.»

Bürgerliche Parteien sind uneins

Franziska Steiner-Kaufmann, Präsidentin Mitte Kanton St.Gallen. Bild: Reto Martin

Aus ähnlichen Gründen lehnt auch die Mitte beide Varianten der Regierung ab, wie Parteipräsidentin Franziska Steiner-Kaufmann auf Anfrage sagt. «Das Verkaufspersonal ist bereits jetzt schon besonders gefordert. Mit längeren Öffnungszeiten werden die Umsätze auf mehr Stunden verteilt, das Kaufpotenzial und die Geldumsätze werden aber nicht steigen. Die Onlineverkäufe werden nicht abnehmen.»

Zudem schränke man dadurch das Privatleben der Angestellten ein. So könnten sie beispielsweise nur eingeschränkt am Vereinsleben teilnehmen, die Organisation der Kinderbetreuung zu Randzeiten sei sehr schwierig, und auch die Lohnzuschläge seien nicht sehr ergiebig.

Andreas Bisig, St.Galler GLP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Trotzdem: Im Kantonsparlament werden FDP und SVP wohl eine Mehrheit finden – denn auch die GLP ist für eine Liberalisierung. «Heute ist es ein Bedürfnis, am Abend auch nach 19 Uhr noch einkaufen zu können», sagt GLP-Kantonsrat Andreas Bisig. Die aktuellen Regeln und Ausnahmeregeln führten zu Wettbewerbsverzerrungen. Der Kanton schütze das Gewerbe, «zulasten der Konsumentinnen und Konsumenten».

Referendum von links?

Barbara Gysi, Präsidentin Gewerkschaftsbund St.Gallen Bild: Benjamin Manser

Gut möglich ist jedoch, dass das Parlament nicht das letzte Wort hat - und erneut das Volk über die zulässigen Ladenöffnungszeiten abstimmen wird. SP und Gewerkschaften diskutieren über ein Referendum. «Es ist stossend, dass als eine Variante gar eine sehr umfassende Liberalisierung zur Diskussion gestellt wird, obwohl auch vom Gewerbe her keinerlei Bedarf angemeldet wird», sagt Barbara Gysi, SP-Nationalrätin und Präsidentin des Gewerkschaftsbunds St.Gallen. «Jegliche Liberalisierungsschritte nützen einzig den Grossverteilern und schaden den kleinen Läden.» Die Angestellten im Detailhandel hätten tiefe Löhne und schon heute seien die Arbeitszeiten lang.

Auch SP-Präsidentin Andrea Scheck sagt, durch eine Liberalisierung werde der Detailhandel als Arbeitgeber noch unattraktiver. Eine Verlängerung der Öffnungszeiten ohne einen Gesamtarbeitsvertrag und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen lehnen SP und Gewerkschaften ab.

Allerdings: Einen Gesamtarbeitsvertrag will wiederum die grosse Mehrheit der Händlerinnen und Händler nicht, wie die Umfrage des KGV zeigt.

Die Vernehmlassung zu den Vorschlägen der Regierung läuft bis Ende April. Danach wird die Regierung den Entwurf überarbeiten, nachfolgend ist das Kantonsparlament am Zug.

Bereits 1995, 2002 und 2010 versuchte das Kantonsparlament, die erlaubten Ladenöffnungszeiten grundsätzlich auszuweiten. Jedes Mal wurde das Referendum ergriffen, jedes Mal sagte das Volk Nein zur Ausweitung.