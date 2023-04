DEBATTE «Sie wollten nicht duschen, weil es ihnen unangenehm war vor den anderen Jugendlichen»: Die Duschpflicht an Schulen wird kritisiert – in der Ostschweiz hält man daran fest In Bern weigerten sich zwei Schülerinnen, nach dem Schulsport zu duschen. Eine Expertin für sexuelle Gewalt kritisierte daraufhin die Duschpflicht an Schulen und löste eine Debatte auf Instagram aus. Ein Problem, das es in der Ostschweiz nicht zu geben scheint.

Einige Jugendliche haben Mühe, vor anderen Mitschülerinnen und Mitschülern zu duschen. Bild: Fancy/Veer/Corbis / Corbis RF Stills

Ob Fussball, Volleyball oder Ringturnen: Der Sportunterricht in der Schule kann Schülerinnen und Schüler ziemlich ins Schwitzen bringen. Daher gehen die meisten nach einer Turnlektionen sowieso duschen. An einigen Schweizer Schulen ist das jedoch Pflicht. Wie etwa an einer Oberstufe im Kanton Bern. Zwei Schülerinnen weigerten sich dort zu duschen und stiessen dadurch eine Debatte an.

Opferberaterin kritisiert Duschpflicht

«Sie wollten nicht duschen, weil es ihnen unangenehm war, nackt vor den anderen Jugendlichen zu stehen», berichtete Agota Lavoyer, Expertin für sexualisierte Gewalt und Opferberaterin, in einer Story auf Instagram. Die Lehrerin habe den beiden Mädchen daraufhin erlaubt, in Unterwäsche zu duschen. Der Schulleiter sei darüber nicht erfreut gewesen. Er habe der Lehrerin klar gemacht, dass für alle Schülerinnen und Schüler dieselben Regeln gelten würden.

Lavoyer kritisiert dieses Vorgehen stark. In einem weiteren Beitrag auf Instagram schreibt sie: «Schulen, die auch für den Schutz der körperlichen und sexuellen Integrität der Kinder verantwortlich sind, zwingen diese, nackt miteinander zu duschen?» Auf ihre Beiträge erhielt Lavoyer zahlreiche Rückmeldungen von Personen, welche die Duschpflicht ebenfalls verurteilen.

Situation in der Ostschweiz

Die Website sportunterricht.ch bietet Unterrichtstipps und -unterlagen für den Sportunterricht in der Schweiz. Unter «Regeln und Rituale im Sportunterricht» hält das Portal fest: «Wir duschen nach dem Sportunterricht.» Ob die Schülerinnen und Schüler in der Ostschweiz nach dem Sport duschen müssen, regeln die Schulgemeinden in den Kantonen St.Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell aber individuell. Auf kantonaler Ebene gibt es keine Vorgaben.

Patrick Keller, Präsident des kantonalen Lehrerverbands St.Gallen, sagt: «Ab der Oberstufe werden Schülerinnen und Schüler in den meisten Schulen angehalten, nach dem Sport zu duschen, besonders wenn nachher der Unterricht im Schulzimmer weitergeht.» Von einer Duschpflicht habe er aber noch an keiner Schule gehört.

Kein grosses Thema

Sie wäre laut Keller sinnlos, da Lehrpersonen gar nicht überprüfen könnten, ob die Schülerinnen und Schüler geduscht hätten. Er sagt: «Eine Schülerin oder ein Schüler muss aus eigenem Willen duschen, ein Obligatorium finde ich übertrieben.»

Michael Weber, Präsident des Lehrerverbands Appenzell Ausserrhoden, sagt: «Das Duschen nach dem Sportunterricht ist bei uns kein grosses Thema.» Ein Vorfall wie der in Bern sei ihm nicht bekannt. Rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler dusche jedoch trotz Empfehlung der Schule nicht. Jugendliche, die aus Scham nicht duschen wollen, sollten Schulen laut Weber aber nicht dazu zwingen. Er sagt: «Duschen ist ein Sollen und kein Müssen.»