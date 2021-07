Dauerregen 30 Mal musste die Feuerwehr Schlatt in der Nacht auf Freitag ausrücken – es ist der vierte Grosseinsatz wegen Hochwasser innert eineinhalb Monaten Wasser im Keller und überflutete Strassen quer durch den ganzen Thurgau. Bis Freitagnachmittag gingen rund 150 Meldungen bei der Kantonspolizei ein. Der Flugplatz Lommis war überschwemmt. Besonders betroffen war aber wieder einmal Schlatt: 30 Einsätze beschäftigten die Feuerwehr die ganze Nacht auf Freitag.

Der Wasserstand der Thur (hier in Amlikon) ist hoch, aber noch nicht bedrohlich. Bild: Reto Martin

So etwas hat Michael Frischknecht in seinen 14 Jahren als Kommandant der Feuerwehr Schlatt noch nicht erlebt: Vier grosse Einsätze wegen Hochwasser mussten die Schlatter Feuerwehrleute in den letzten eineinhalb Monaten leisten. 30 Meldungen gingen allein in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein, sie betrafen vor allem überflutete Keller und Tiefgaragen sowie überschwemmte Strassen. Kurz nach 21 Uhr kam der erste Alarm, dann folgte Schlag auf Schlag.

Der letzte grosse Einsatz ist noch keine zwei Wochen her

Eine Stunde hat Frischknecht zwischendurch kurz geschlafen. Jetzt ist er an seinem normalen Arbeitsplatz. Ein paar Kollegen seien immer noch dabei, im Industriegebiet Wasser abzupumpen. «Das geht noch den ganzen Freitag.» Die Schlatter Feuerwehr mit ihrem 50-köpfigen Team trifft es dieses Jahr besonders hart: Sie haben bereits den vierten Einsatz innerhalb von sechs Wochen geleistet. Der letzte ist noch keine zwei Wochen her. Da ging ein starkes Gewitter nieder, es gab etwa gleich viele Schadensmeldungen wie diesmal. Jetzt hofft Frischknecht auf eine trockene Phase, denn die Bäche sind randvoll und der Ackerboden ist mit Wasser gesättigt. Da braucht es nicht mehr viel bis zum nächsten Überlaufen.

Der Wasserstand der Thur (hier bei Bischofszell) ist nach dem starken Regen sehr hoch. Bild: Reto Martin

Die Feuerwehr Schlatt wurde von ihren Kollegen aus Diessenhofen unterstützt. Diessenhofen selber hatte vier Einsätze, einen davon im Kundelfingerhof während das Fernsehen den Donnschtig-Jass aufzeichnete. Im Hintergrund und für die Zuschauer unsichtbar habe die Feuerwehr den Keller ausgepumpt, berichtet Kommandant Urs Knoll. Kaum waren die Einsatzkräfte daheim, läutete es erneut: Ein Wasserrohrbruch. Zehn Feuerwehrleute mussten erneut ausrücken.

Bis Freitagnachmittag trafen rund 150 Schadensmeldungen bei der Kantonspolizei Thurgau ein. Es ging vor allem um überschwemmte Keller und überflutete Strassen, querbeet im ganzen Kanton. Dabei traf es die Regionen unterschiedlich stark. Frauenfeld und Arbon zum Beispiel hatten keine Meldung, während die Kreuzlinger Feuerwehr zu zwölf Einsätzen allein im Stadtgebiet aufgeboten wurde.

Kein Schaden an den Flugzeugen auf dem Flugplatz Lommis

Eine strenge Nacht haben auch die Feuerwehrleute vom Lauchetal hinter sich: Der intensivste von insgesamt sechs Einsätzen fand auf dem Flugplatz Lommis statt. Hier seien im Schnitt zehn Feuerwehrleute und fünf Zivilschützer damit beschäftigt gewesen, das Wasser abzupumpen, sagt Einsatzleiter und Vizekommandant Martin Stocker. An manchen Stellen sei es bis zu 40 Zentimeter tief gestanden. Auch die Mitglieder der Motorfluggruppe halfen mit. «Wir können auf eine grosse Solidarität zählen», sagt Corinna Brüllmann, Betriebsleiterin Motorfluggruppe Thurgau.

Jetzt geht's ans Aufräumen, doch habe man Glück gehabt, es seien keine Flugzeuge beschädigt. «Wir sind auf solche Ereignisse vorbereitet», sagt Brüllmann. Der Flugplatz verfügt sogar über eigene Wasserpumpen. Das Hochwasser hat auch mit der idyllischen Lage zu tun, denn der Flugplatz grenzt unmittelbar an ein Naturschutzgebiet.

Die Hochwasserspitze in Thur, Murg und Sitter war am Freitagmorgen gegen 8 Uhr erreicht. Dann flachte das Wasser bereits wieder ab. Es sei aber keine aussergewöhnliche Situation, sagt Tim Wepf, der die Abteilung Wasserbau und Hydrometrie beim Kanton leitet. «Ein solches Ereignis komme ein paar Male im Jahr vor.» Im Februar seien die Pegelstände noch höher gewesen.