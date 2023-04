Datenanalyse Friedli dominiert die St.Galler Ständeratswahl: So hat Ihre Gemeinde im zweiten Wahlgang gewählt Esther Friedli hat in 73 aller Gemeinden im Kanton das beste Wahlresultat erzielt. Lesen Sie in unseren Artikeln, wie Ihre Wohngemeinde gewählt hat.

Die beiden Kontrahentinnen: Esther Friedli (links) von der SVP und SP-Frau Barbara Gysi. Bild: Keystone (St.Gallen, 30. April 2023)

Insgesamt haben am Sonntag und in den vergangenen Tagen 122'737 St.Galler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihre Stimme im zweiten Wahlgang abgegeben. Für Esther Friedli von der SVP entfielen davon 70'449 Stimmen, was über 57,3 Prozent entspricht.

Über den ganzen Kanton gesehen lag Esther Friedli in nahezu allen Gemeinden an vorderster Stelle, nämlich in 73 von 75 Gemeinden. In 71 Gemeinden kam die SVP-Politikerin sogar auf eine absolute Mehrheit. Den grössten Stimmenanteil holte Friedli in Niederbüren, wo 81,4 Prozent der Wählenden ihren Namen auf den Zettel schrieben.

Nur gerade in St.Gallen und Rorschach verpasste Friedli die höchste Stimmenzahl. Dort lag Barbara Gysi zuvorderst. Eine SVP-Kandidatur hat in der politischen Geschichte des Kantons bei einer Majorzwahl noch nie derart obenaus geschwungen.

Wollen Sie mehr wissen zum Resultat in den 75 Gemeinden? In unseren ausführlichen Artikeln zu jeder Gemeinde erfahren Sie das detaillierte Resultat und sehen zusätzliche Angaben wie die Stimmbeteiligung.