Cyberangriff Prorussische Hacker schlagen schweizweit zu – wer steckt hinter dem Angriff auf die Website der Stadt St.Gallen? Zahlreiche Seiten von Schweizer Städten waren am Mittwoch wegen Angriffen prorussischer Hacker nicht aufrufbar. Auch die Websites des Kantons St.Gallen, der Kantonspolizei und der Stadt St.Gallen waren down. Die Fälle hängen allerdings nur indirekt zusammen – und bis zur Stunde ist rätselhaft, wer hinter den Problemen steckt.

Die prorussische Hackergruppe «No Name» bekennt sich auf dem Messengerdienst Telegram zum Hackerangriff auf die Website des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) in Bern am Dienstag. Bild: Stringe /Keystone

In der Schweiz kämpfen am Mittwochvormittag zahlreiche Städte mit technischen Problemen ihrer Websites. In der Ostschweiz waren die Websites der Kantonspolizei, des Kantons und der Stadt St.Gallen betroffen. Wie Letztere in einer Medienmitteilung schreibt, handelt es sich um eine sogenannte DDoS-Attacke auf den externen Provider, die eine Nichtverfügbarkeit einer Seite zum Ziel hat. Mit einer Vielzahl von Anfragen haben Hacker das Datennetz überlastet.

Wie die Stadtverwaltung St.Gallen schreibt, haben sie den Betrieb der städtischen Websites einem externen Hosting-Provider ausgelagert. Der Angriff wurde auf dieses Unternehmen ausgeübt. Somit können sie als Stadtverwaltung keine Auskünfte zu den Ermittlungsständen oder der vermeintlichen Täterschaft geben.

Die Ausfälle der Websites des Kantons und der Kantonspolizei St.Gallen waren hingegen nur indirekt Opfer eines DDoS-Angriffs. Wie der Kanton auf Anfrage schreibt, werden die Websites des Kantons, der Stadt und der Kantonspolizei über dasselbe System betrieben. Während die Betreiberin im Zuge des Angriffs auf die Website der Stadt Konfigurationseinstellungen vornahm, führte das in der Folge zum Ausfall der beiden anderen Websites.

Schäden sind beim Ausfall gemäss Kanton keine entstanden, die Seiten waren lediglich über den Mittag für zwei Stunden unerreichbar. Direkt von den Störungen betroffen war der Livestream aus dem St.Galler Kantonsrat. Dieser konnte während der Einstellungsarbeiten nicht abgespielt werden. Der Stream konnte allerdings nur über die Website nicht aufgerufen werden. Auf den sozialen Medien Kanälen wie Youtube, Facebook und Twitter konnte die Session weiterhin verfolgt werden.

Wer steckt hinter den Angriffen vom Mittwoch?

Bereits am Montag gab es diverse solcher DDoS-Angriffe, und es wurden unter anderen die Websites der Bundesverwaltung und staatsnaher Betriebe wie der SBB und der Post lahmgelegt. Dazu hat sich die prorussische Hackergruppe «No Name» bekannt. Ob sie auch hinter den heutigen Angriffen in der Ostschweiz steckt, ist derzeit noch unklar. Die Stadt St.Gallen kann aktuell noch nicht sagen, wer für die Probleme verantwortlich ist.

Screenshot: Telegram

Von aussen betrachtet lässt einiges auf «No Name» schliessen: Die Gruppe hat am Mittwochmorgen auf der Plattform Telegram einen DDoS-Angriff auf die Website der Stadt Genf, sprich Genf Tourismus, verkündet, welche am späten Mittwochnachmittag nach wie vor lahmgelegt war.

Als Grund für den Angriff gibt «No Name» die Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski an. Er wird diese am Donnerstag per Videoübertragung im Schweizer Parlament halten. Selenski würde planen, «nach Geld zu betteln». Gleichermassen lobt die Hackergruppe SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi, der sich auf Twitter gegen diese Videokonferenz ausspricht. Er lehne diese Ansprache ab, weil die Ukraine dadurch versuche, direkten Einfluss auf den parlamentarischen Entscheid betreffend Waffen- und Munitionslieferungen zu nehmen. Aeschi schreibt: «Unsere Neutralität wird verletzt!»