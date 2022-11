Covid-19 Bläschenbildung bei der Zubereitung: Auch der Kanton St.Gallen stoppt Impfung mit bivalentem Pfizer-Impfstoff Bei der Zubereitung des bivalenten Coronaimpfstoffes von Pfizer bilden sich Bläschen. Swissmedic verhängt zwar kein Anwendungsverbot, doch St.Gallen folgt dem Beispiel Thurgaus und setzt ihn temporär aus. Die beiden Appenzell schlagen eine andere Richtung ein.

Nachdem sich bei der Zubereitung des bivalenten Impfstoffes von Pfizer Bläschen gebildet haben, setzt der Kanton Thurgau den Impfstoff temporär aus. Bild: Sebastian Gollnow/DPA

Der vierte Piks: Seit dem 10. Oktober steht der Ostschweizer Bevölkerung die zweite Boosterimpfung zur Verfügung. Dabei haben die Impfzentren standardmässig mit dem neuen bivalenten Impfstoff von Moderna geimpft. Seit Ende Oktober ist die zweite Auffrischimpfung auch mit dem bivalenten Impfstoff von Pfizer möglich. Die bivalenten Impfstoffe enthalten sowohl mRNA für das Protein des Wuhan-Stamms als auch für jenes der Omikron-Variante BA.1 und versprechen deshalb eine höhere Wirksamkeit gegen Letztere.

Kein Anwendungsverbot, aber Vorsichtsmassnahmen

Am Mittwoch hat die Zulassungs- und Kontrollbehörde Swissmedic in einer Meldung darauf hingewiesen, dass in den Durchstechflaschen (Vials) und aufgezogenen Spritzen des bivalenten Impfstoffes von Pfizer Bläschen auftreten können. Swissmedic hat kein Anwendungsverbot ausgesprochen, sondern zusätzliche Vorsichtsmassnahmen empfohlen.

Auch das Personal in den Kurzzeit-Impfzentren in Frauenfeld und Amriswil habe das festgestellt, schreibt der Kanton Thurgau auf seiner Website. Deshalb werden bis zur Klärung dieses Sachverhaltes die Impfungen im Thurgau mit jenem Impfstoff temporär ausgesetzt. Personen mit Terminen für den bivalenten Impfstoff von Pfizer würden in den Impfzentren aufgeklärt und gefragt, ob sie stattdessen mit einem alternativen Impfstoff geimpft werden möchten. Die Boosterimpfungen können weiterhin neben dem bivalenten Impfstoff von Moderna auch mit den monovalenten Impfstoffen Comirnaty und Spikevax oder mit Nuvaxovid durchgeführt werden. Seit dem Start der Auffrischimpfungen am 10. Oktober hätten sich in Thurgauer Impfzentren rund 10’000 Personen mit dem bivalenten Impfstoff impfen lassen.

St.Gallen folgt Thurgau – Innerrhoden nicht

Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge. Bild: Benjamin Manser

Auch im Kanton St.Gallen wird der bivalente Impfstoff von Pfizer nicht mehr verimpft: «Wir haben die Verimpfung aufgrund der Meldung von Swissmedic sistiert», sagt Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge, auf Anfrage. «Am Mittwoch haben wir die Bestände geprüft und Bläschenbildungen in vereinzelten Vials beobachtet.» Die Anzahl Impfungen sei leicht rückläufig – in den letzten Tagen seien in den Impfzentren täglich zwischen 500 und 800 Impfungen gemacht worden.

Im Kanton Appenzell Innerrhoden sieht es anders aus: «Grundsätzlich kann man sich noch mit dem bivalenten Impfstoff von Pfizer impfen lassen», sagt Markus Schmidli, stellvertretender Kantonsarzt in Innerrhoden, auf Anfrage. Im Kanton Appenzell Innerrhoden ist die Coronaimpfung seit Anfang Oktober nur noch bei Hausärzten erhältlich. Deshalb liegt der Entscheid jeweils beim einzelnen Arzt. Schmidli sagt:

«Viele Hausärzte haben aber – bis zur Klärung der Situation – auf den bivalenten Impfstoff von Moderna gewechselt.»

Aktuell sei die Nachfrage nach der zweiten Auffrischimpfung sehr überschaubar. Seit dem 10. Oktober – dem Start der zweiten Boosterkampagne – hätten sich im Kanton Appenzell Innerrhoden rund 600 Personen die zweite Boosterimpfung verabreichen lassen.

In Ausserrhoden weiterhin verfügbar

Auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist die Impfung mit dem bivalenten Impfstoff von Pfizer noch möglich. «Dabei wird die Empfehlung von Swissmedic zur Kontrolle des Impfstoffs umgesetzt», sagt Andreas Disch, stellvertretender Leiter des Ausserrhoder Kommunikationsdiensts, auf Anfrage. Alle Personen, welche mit dem bivalenten Impfstoff von Pfizer geimpft werden sollten, könnten auch auf den jenen von Moderna ausweichen. In Ausserrhoden sei die Nachfrage in den Impfzentren aktuell ebenfalls tief, sagt Disch.