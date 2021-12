Covid-19 Neue Studie: 106 Prozent mehr Todesfälle in den Ostschweizer Alters- und Pflegeheimen im Herbst 2020 Im ersten Coronajahr starben zahlreiche Menschen in den Alters- und Pflegeheimen. Die Ostschweiz war besonders betroffen. Dies zeigen nun auch neue Zahlen des Bundesamts für Statistik.

Vom Herbst 2020 bis Jahresende starben in den Altersheimen besonders viele Menschen. Bild: Getty

Fast zwei Jahre. So lange bereits grassiert Coronavirus. Wie stark das Gesundheitswesen gefordert ist, belegt auch eine am Montag neu publizierte Studie. Darin hat das Bundesamt für Statistik (BFS) die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Gesundheitsversorgung 2020 unter die Lupe genommen.

Besonders gravierend waren die Auswirkungen auf die Alters- und Pflegeheime – auch in der Ostschweiz.

106 Prozent mehr Todesfälle in den Ostschweizer Heimen

Im ersten Coronajahr gab es gemäss neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik in den Schweizer Alters- und Pflegeheimen zwei Übersterblichkeitsperioden. Die erste dauerte von Mitte März bis April 2020. In diesem Zeitraum lag die Sterblichkeit 32 Prozent über den Durchschnittswerten von 2018–2019, was rund 1000 Todesfällen mehr entspricht. In der zweiten Periode von Mitte Oktober bis zum Jahresende verschlechterte sich die Lage nochmals deutlich: In den Institutionen wurden 83 Prozent mehr Todesfälle – rund 4600 – mehr registriert.

Noch deutlicher manifestierte sich die Übersterblichkeit ab Herbst 2020 in den Alters- und Pflegeheimen in der Ostschweiz (St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden). In den Kalenderwochen 43 bis 52 lag die Sterblichkeit gemäss Bundesamt für Statistik um 106 Prozent (plus 626 Todesfälle) über dem Durchschnitt der Jahre 2018–19.

2020: Ab Herbst war die Sterblichkeit besonders hoch Wöchentliche Anzahl der Verstorbenen in Ostschweizer Alters- und Pflegeheimen Durchschnitt von 2018–2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 0 50 100 150 200

Kanton St.Gallen: Untersuchung in Arbeit

Der St.Galler Regierungsrat und Gesundheitschef Bruno Damann (Die Mitte). Bild: Tobias Garcia

Der Kanton St.Gallen will den Ursachen der Übersterblichkeit in den Heimen auf den Grund gehen. Im Januar dieses Jahres hatte Gesundheitsdirektor Bruno Damann in dieser Zeitung eine «vertiefte Untersuchung» zu den zahlreichen Todesfällen in den Altersheimen im Kanton St.Gallen angekündigt.

In der Untersuchung soll unter anderem abgeklärt werden, ob es in den Alters- und Pflegeheimen genug Räume zur Isolation von Covid-19-Infizierten sowie genügend Fachpersonal gab. Eine Rolle könnte auch die hohe Zahl an Patientenverfügungen gespielt haben. Laut Damann hatten Gespräche in den Heimen gezeigt, dass die meisten Befragten auch im Falle einer Erkrankung keine Verlegung ins Spital wünschten.

Wann die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert werden, ist noch unklar. Die zuständigen Fachpersonen des Kantons konnten am Montag bis Redaktionsschluss dazu keine näheren Angaben machen.