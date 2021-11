Covid-19 Corona-Ausbruch in Abtwiler Primarschule: Über die Hälfte der Kinder hat sich infiziert – doch die Schule bleibt offen Über die Hälfte der Schulkinder der Primarschule Grund in Abtwil sind coronapositiv. Eine Schulschliessung ist nicht vorgesehen. Derweil haben sich die Neuansteckungen an den Volksschulen im Kanton St.Gallen innerhalb einer Woche verdoppelt.

Die isolierten Kinder lernen zu Hause. Bild: EPA

Corona-Ausbruch im Klassenzimmer: Die Primarschule Grund in Abtwil meldete am Freitag 68 bestätigte Coronafälle bei den Primarschulkindern sowie drei positiv getestete Lehrpersonen. Am Donnerstag war das ganze Schulhaus (ausgenommen Kindergarten) getestet worden. Wegen der steigenden Fallzahlen verhängte das Kantonsarztamt eine Maskenpflicht für das gesamte Schulhaus und in einzelnen Fällen auch Freizeitquarantäne.

Einige Testergebnisse waren gemäss Schulleiterin Nadja Herzog am Freitagnachmittag noch ausstehend. Wie sieht die aktuelle Lage aus?

Nadja Herzog, Schulleiterin Primarschule Grund in Abtwil. Bild: PD

Schule bleibt offen

«Übers Wochenende sind drei zusätzliche Fälle hinzugekommen», sagt Schulleiterin Nadja Herzog am Montag. Jedoch seien Testergebnisse von Kindern ausstehend, welche privat durch die Erziehungsberechtigten an offiziellen Stellen getestet worden seien. Schwere Verläufe seien ihr keine bekannt.

Wie geht es nun an der Primarschule Grund weiter? Das Contact-Tracing habe für morgen Dienstag eine Nachtestung von vier Klassen verordnet. Bei diesen Klassen war bei der Gesamttestung vom Donnerstag mehr als ein Kind positiv getestet worden. Laut Herzog findet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler, welche sich nicht in Isolation oder Quarantäne befinden, weiterhin als Präsenzunterricht statt. Herzog sagt:

«Jedoch ist eine Maskenpflicht für alle Kinder von der 1.–6. Klasse sowie für alle Mitarbeitenden weiterhin gültig.»

Die Freizeitquarantäne gelte für die oben genannten Klassen, welche eine Nachtestung machen müssen, nach wie vor, wurde aber für alle anderen Klassen bis auf Einzelfälle aufgehoben.

Drohen in Abtwil nun Schulschliessung und Fernunterricht? «Allfällige Schulformen in Ergänzung zum Präsenzunterricht für diejenigen Kinder, die nicht in der Schule sein können, werden ab heute mittels entsprechender Ausrüstung im Unterricht umgesetzt», sagt Herzog. Die Eltern würden durch die Lehrpersonen direkt informiert. Herzog ergänzt:

«Eine Schulschliessung ist nicht vorgesehen.»

Doppelt so viele Neuansteckungen

Seit einer Woche gilt für die Oberstufe sowie die Mittel- und Berufsschulen im Kanton keine Maskenpflicht mehr. Ebenso hatte der Kanton vor einer Woche die Quarantäneregeln auf allen Stufen der Volksschulen gelockert: Neu gilt in Klassen, in denen zwei oder mehr Schülerinnen und Schüler positiv getestet wurden, anstelle der Quarantäne eine Maskenpflicht von zehn Tagen.

Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule Kanton St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

54'982 Schülerinnen und Schüler von Kindergarten bis Oberstufe besuchen aktuell die St.Galler Volksschulen, sie werden von 6608 Lehrpersonen unterrichtet. Am Montag meldet Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule des Kantons St.Gallen, für vergangene Woche 291 Neuansteckungen bei den Schülerinnen und Schülern sowie 50 neu infizierte Lehrpersonen.

In der Vorwoche hatte der Kanton St.Gallen auf allen Stufen der Volksschule noch 155 neu infizierte Schülerinnen und Schüler und 24 Lehrpersonen verzeichnet. Zuvor waren es 43 Neuansteckungen bei der Schülerschaft und 7 bei den Lehrerinnen und Lehrern gewesen.

Derweil bleibt die Zahl der Neuansteckungen im ganzen Kanton hoch. Am Montag meldet der Kanton fürs Wochenende (Freitag bis Sonntag) 996 neue laborbestätigte Coronafälle sowie einen weiteren Todesfall.