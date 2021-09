Covid-19 Ab vier Personen: Kanton St.Gallen nimmt Betriebstestungen wieder auf Ab Mittwoch können sich interessierte Unternehmen für das repetitive Testen anmelden. Die Mindestbetriebsgrösse beträgt vier Personen. Die ersten Testungen werden Ende September durchgeführt.

Beim Pooling werden maximal zehn Speichelproben zusammengemischt. Bild: Keystone

Der Kanton St.Gallen setzt neu auf das System «together we test» der Hirslanden-Gruppe. Durch repetitives Testen in Betrieben sollen asymptomatische Personen erkannt und Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden.

Mit dem repetitiven Testen soll nebst der Impfung, dem Einhalten der Hygiene- und Distanzvorschriften und dem Contact-Tracing eine weitere Möglichkeit zur Verfügung stehen, die Ausbreitung des Coronavirus zu überwachen und einzudämmen. Darüber hinaus erlaubt das repetitive Testen eine Reduktion der Quarantänezeiten und damit die erhöhte Anwesenheit der Mitarbeitenden.

Ablauf der repetitiven Testungen

Die Mindestbetriebsgrösse beträgt vier Personen. Das repetitive Testen ist freiwillig und kostenlos. Sämtliche Prozesse werden auf der Online-Plattform der Hirslanden-Gruppe abgewickelt. Dazu gehört zum Beispiel das Erfassen der zu testenden Mitarbeitenden oder die Bestellung von Testkits.

Unternehmen, die an den repetitiven Testungen teilnehmen, müssen einen Poolmanager bestimmen. Diese Person bestellt das Testmaterial, verteilt es an die zu testenden Mitarbeitenden und mischt die einzelnen Proben zu einer Sammelprobe zusammen, dem sogenannten Pooling.

Diese Sammelprobe sendet sie per Post zur Analyse ins Labor. Unternehmen können die Aufgaben des Poolmanagers auch einem externen Dienstleister wie beispielsweise einem Labor, einer Arztpraxis oder einer Apotheke in der Nähe überlassen, erklärt die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung.

Bei einem positiven Testergebnis des Pools müssen alle Mitarbeitenden erneut getestet werden. Der Poolmanager informiert die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet sie unmittelbar für einen zweiten Test auf. Neu kann dies auch mit einem Notfallkit selbstständig und per Post ausgeführt werden. Der ganze Prozess wird zusätzlich durch das Contact-Tracing begleitet.

Unternehmen mit repetitiven Testungen haben die Möglichkeit, Mitarbeitende, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, für die berufliche Tätigkeit und den Arbeitsweg von der Kontaktquarantänepflicht zu befreien. Dabei müssen aber die Schutzmassnahmen auf dem Arbeitsweg und bei der Arbeit konsequent eingehalten werden. Dazu gehören die Hygiene, die Maskenpflicht und die Abstandsregeln. Im privaten Bereich muss die Kontaktquarantäne hingegen gemäss den Anordnungen des Contact-Tracings eingehalten werden. (pd/nat)