Coronavirus Ausweitung der Zertifikatspflicht: Gibt es nun einen Run auf die Ostschweizer Impfzentren? Wer hürdenlos am öffentlichen Leben teilhaben möchte, der kommt seit dem Bundesratsbeschluss vom Mittwoch kaum ums Impfen herum. In den Ostschweizer Impfzentren ist eine höhere Nachfrage schon länger spürbar. Doch werden die Einrichtungen nun überrannt?

Die Impfquote in den Ostschweizer Kantonen ist im schweizweiten Vergleich weiterhin tief. Bild: Keystone

Die Ausweitung der Zertifikatspflicht am Mittwoch schlug national hohe Wellen. Im Vorfeld hatten die Ostschweizer Kantone diesen Entscheid begrüsst. Zusammen mit der Abschaffung kostenfreier Covid-19-Tests ab Oktober hat sich der Druck auf Impfmuffel und Impfskeptiker nun weiter erhöht. Einige werden in der kommenden Zeit wohl doch den Piks erwägen. Stellen die Ostschweizer Impfzentren bereits eine Zunahme der Anmeldungen fest?

In St.Gallen und Thurgau ist die Lage noch ruhig

Von einem Ansturm auf die St.Galler Impfzentren kann man seit dem Bundesratsentscheid noch nicht sprechen. «Um dies zu beurteilen, ist es noch zu früh, zumal die Zertifikatspflicht erst ab kommendem Montag gilt», erläutert Markus Wehrli, Kommunikationsleiter des Kantons. In den letzten Tagen sei jedoch eine leichte Erhöhung der Anmeldungen und Erstimpfungen registriert worden.

Auch im Thurgau mache man ähnliche Beobachtungen, sagt Thomas Walliser Keel, Kommunikationsbeauftragter des Kantons. «Das ist jetzt noch zu kurzfristig.» Allerdings:

«Wir spüren bereits seit letzter Woche eine grössere Nachfrage nach Impfterminen.»

Dies gelte sowohl für die Onlineanmeldungen für fixe Termine als auch für die Walk-in-Impfungen im Impfzentrum in Weinfelden, welche keine Voranmeldung benötigen. «Auch der Impfbus, der durch die Gemeinden tourt, zieht mehr Impfwillige an als erwartet», sagt Walliser Keel. Über die Gründe dafür kann er nur mutmassen. Die ausgeweitete Zertifikatspflicht könne eine Ursache sein.

Weil sich in den vergangenen Tagen wieder mehr Thurgauerinnen und Thurgauer impfen liessen, hat das Amt für Gesundheit bereits eine Erhöhung der Impfkapazitäten in die Wege geleitet. «Dies geht relativ schnell», erklärt Walliser Keel, «da im kantonalen Impfzentrum in Weinfelden täglich bis zu 2000 Impfungen möglich sind. Letzte Woche waren es dort total rund 4200 Impfungen».

In Ausserrhoden ist der Effekt leicht spürbar

In Appenzell Ausserrhoden hat man in den vergangenen Tagen und Wochen ebenfalls eine höhere Nachfrage beobachtet. Die Impfzentren in Heiden und Herisau bieten seit Mitte August Walk-in-Impfungen an. Von Termin zu Termin seien mehr Impfwillige erschienen, so Georg Amstutz, Leiter Kommunikation des Kantons. Und auch seit dem Bundesratsentscheid wachse die Zahl der Anmeldungen weiter.

Weil ein steigendes Interesse zu erwarten sei, baue man die Impfmöglichkeiten aus. «Das Angebot für reguläre und spontane Impftermine wird ausgeweitet. Zudem wird das mobile Impfteam sich vermehrt auf den Weg machen», ergänzt Amstutz. Im Hinblick auf die Herbstferien werde es vermutlich in den kommenden ein bis zwei Wochen nochmals einen Schub geben. Denn: Was in der Schweiz ab Montag eingeführt wird, ist in beliebten Reiseländern wie Italien bereits Realität.