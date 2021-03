Coronamassnahmen «Warum schaut der Bundesrat nicht stärker auf die Auslastung der Intensivstationen?»: Berset wehrt sich gegen Kritik der Ostschweiz In der Coronadebatte des Nationalrats am Mittwochmorgen wurde Gesundheitsminister Alain Berset mit Fragen überhäuft. Ostschweizer SVP-Politiker kritisierten, die Schutzmassnahmen seien inkonsequent – und konfrontierten den Bundesrat mit der Haltung der Ostschweizer Regierungen.

Unzufrieden mit dem Kurs des Bundesrats in der Krise: Mike Egger (SVP/SG) und David Zuberbühler (SVP/AR). Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Die Ostschweizer Kantone wollen vorwärtsmachen mit der Lockerung der Coronamassnahmen: Sie verlangen, dass etwa die Restaurants am 22. März wieder öffnen dürfen. Diese Haltung ist auch im Bundesparlament ein Thema: In der aktuellen Coronadebatte am Mittwochvormittag im Nationalrat wurde Gesundheitsminister Alain Berset (SP) mit Fragen eingedeckt, insbesondere von rechts.

Auch mehrere Ostschweizer SVP-Nationalräte ergriffen die Gelegenheit. David Zuberbühler sprach Berset auf die Stellungnahme der Ostschweizer Kantonsregierungen an. Diese seien mit den aktuellen Kriterien des Bundesrats für Lockerungen nicht zufrieden. «Warum orientiert sich der Bundesrat nicht stärker an der Auslastung der Intensivstationen?»

Bundesrat Alain Berset am Mittwoch während der Coronadebatte. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Berset antwortete: «Die Auslastung der Intensivstationen ist nur eines von vier massgebenden Kriterien.» Die weiteren Richtwerte sind der R-Wert, die Positivitätsrate und die Zahl der Neuerkrankungen über 14 Tage. Das Parlament habe klare Richtwerte für die Lockerungsentscheide verlangt und auch die Kantone hätten die Kriterien damals in der Vernehmlassung mehrheitlich befürwortet, betonte Berset. Es sei schwierig, wenn nun diese Kriterien plötzlich wieder bemängelt würden, sobald sie schlecht aussähen.

«Aktuell sprechen drei der vier Kriterien gegen Lockerungen.»

Die St.Galler Regierung hatte allerdings bereits bei der Anhörung im Februar dafür plädiert, dass der R-Wert und die Positivitätsrate als Beurteilungskriterien für künftige Lockerungsschritte gestrichen werden sollten.

Roland Rino Büchel, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

In der Nationalratsdebatte am Mittwoch kritisierten die SVP-Vertreter, die Massnahmen seien längst nicht mehr einheitlich und nachvollziehbar. Roland Rino Büchel, der eine dringliche Interpellation für Lockerungen am 22. März eingereicht hatte, sagte, es herrsche ein Puff im wörtlichen Sinne: Bordelle seien geöffnet, während über die Öffnung von Aussenterrassen gestritten werde.

«Warum soll Kaffeetrinken gefährlicher sein als im Chor singen?»

Esther Friedli, St.Galler SVP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Esther Friedli und Mike Egger forderten von Berset Antworten zur Lage der Restaurants. «Die Gastronomie ist im Öffnungsplan vergessen gegangen», sagte Friedli – während der Bundesrat zum Beispiel Lockerungen für kulturelle Aktivitäten vorsehe. «Warum soll Kaffeetrinken gefährlicher sein, als in einem Chor zu singen?» Egger wies ebenfalls auf die Forderung der Ostschweizer Kantone hin, die Gastrobetriebe wieder zu öffnen. «Im privaten Bereich sollen sich bald wieder zehn Personen treffen dürfen, aber in einem Restaurant zu essen, soll weiterhin verboten sein?»

Dazu sagte der Gesundheitsminister, die Gastronomie habe nichts falsch gemacht. Die Kohärenzfrage könne man immer stellen. Doch die wesentliche Frage sei nun: «Öffnen wir jetzt rasch, und müssen dann in zwei Monaten schon wieder alles schliessen? Oder öffnen wir langsamer, dafür nachhaltiger?»

Was die Fünf-Personen-Regel im Privaten angeht, so sagte Berset, dies sei eine Restriktion, die den ganz privaten Bereich betreffe, «bis in den Familienkreis hinein». Darum sei hier eine Öffnung früher angezeigt.