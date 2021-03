Coronamassnahmen «Die Schweiz kommt bisher besser durch die Krise als andere Länder»: SP-Ständerat Rechsteiner verteidigt den Bundesrat – kleine Kammer will kein Vetorecht Trotz Kritik der Bürgerlichen: Der Ständerat will die Macht des Bundesrats bei Covid-Massnahmen nicht einschränken – und keine Lockerungsschritte ins Gesetz schreiben. Er stärkt aber den Einfluss der Kantone, wie dies Benedikt Würth (Die Mitte/SG) verlangte.

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat und Präsident der Gesundheitskommission. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Keine Machtspiele bei der Bekämpfung der Pandemie: Nachdem der Nationalrat am Mittwoch in einer Erklärung an den Bundesrat weitgehende Lockerungen per 22. März verlangt hat, gibt der Ständerat Gegensteuer. Bei der Beratung des Covid-Gesetzes am Donnerstagmorgen kritisierten zwar diverse bürgerliche Ständeräte die aktuelle Situation, verlangten einen Strategiewechsel – weg von Verboten, hin zu mehr Tests und Impfungen.

Die kleine Kammer will aber keine fixen Öffnungsdaten ins Gesetz schreiben. Und sie will auch nicht, dass die parlamentarischen Kommissionen das Veto gegen Coronamassnahmen einlegen können: Ein Antrag von Thomas Minder (SH, parteilos) wurde mit 37 zu 4 Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt. Alle Ostschweizer stimmten Nein.

Paul Rechsteiner (SP/SG), der auch die ständerätliche Gesundheitskommission präsidiert, verteidigte in der Eintretensdebatte das Vorgehen der Regierung:

«Der Bundesrat hat sehr gute Arbeit geleistet.»

Die Schweiz sei bislang besser durch die Krise gekommen als andere Länder. «Die gesundheitspolizeilichen Eingriffe waren weit weniger gravierend als anderswo – so gab es bei uns beispielsweise nie eine Ausgangssperre.» Der Grundsatz, dass der Bundesrat diese Entscheide fälle – und nicht das Parlament – habe sich bewährt.

Stark will keine Schnellschüsse

Jakob Stark, Thurgauer SVP-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Mehr Mitsprache für das Parlament verlangt hingegen Jakob Stark (SVP/TG). Das Epidemiengesetz müsse geändert werden. Der Bundesrat soll weiterhin dringliche Entscheide fällen dürfen, das Parlament soll diese aber wenn immer möglich absegnen. Stark schlägt in seiner Motion zudem die Möglichkeit von wöchentlichen Sessionen vor, auch im Hinblick auf spätere Epidemien.

Allerdings: Am Donnerstag bei der Beratung des Covid-Gesetzes wehrte sich Stark explizit gegen Schnellschüsse. Thema der aktuellen Debatte seien die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Stattdessen gebe es nun diverse spontane Einzelanträge, auch zur konkreten Pandemiebekämpfung. «Das stört mich.» Er werde diese Anträge ablehnen. Auch zeigte sich Stark überzeugt: «Im Sommer wird diese Krise vorbei sein.»

Mehr Einfluss für Kantonsregierungen: Würths Antrag kommt durch

Benedikt Würth, Ständerat (Die Mitte/SG) Peter Klaunzer / KEYSTONE

Mit Letzterem war Benedikt Würth (Die Mitte/SG) nicht einverstanden. «Ich wäre froh, wenn im Sommer alles vorüber wäre.» Er zweifle allerdings daran. Würth verlangt, dass die Kantone mehr Einfluss auf das Krisenmanagement erhalten. Bislang werde vor allem die Gesundheitsdirektorenkonferenz konsultiert. «Das führt zu einer einseitigen Betrachtungsweise.»

Neu sollen die Gesamtregierungen mehr mitreden können – damit seien die Entscheide am Ende breiter abgestützt. Dass das den Entscheidungsprozess wesentlich verlangsamt, glaubt Würth nicht. Die Kantone seien im vergangenen Jahr deutlich schneller geworden in ihren Abläufen. Die kleine Kammer stimmte Würths Antrag mit 31 zu 5 Stimmen bei 5 Enthaltungen zu. Finanzminister Ueli Maurer versprach, der Bundesrat nehme das Anliegen auf. «Wir versuchen das.»