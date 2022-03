Coronamassnahmen Testmöglichkeit im Gesundheitszentrum Appenzell wird geschlossen – Impfzentrum bleibt offen Der Bund kehrt per 1. April zur normalen Lage zurück. Vor diesem Hintergrund passt der Kanton Appenzell Innerrhoden ebenfalls auf Anfang April seine Angebote rund um Covid-19 an.

Das Testzentrum im Gesundheitszentrum ist bald Geschichte. Bild: Benjamin Manser

Das Testzentrum am kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell wird per 31. März geschlossen. Das Gesundheits- und Sozialdepartement empfiehlt Personen mit Symptomen oder Personen, welche engen Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person hatten, weiterhin, sich testen zu lassen. Tests können nach wie vor auf Anmeldung in der Apotheke in Appenzell oder den Hausarztpraxen beziehungsweise ohne Voranmeldung bei der Teststelle im Bahnhofpärkli in Appenzell (Freitag von 18 bis 20 Uhr) vorgenommen werden.

Impfzentrum bleibt bestehen

Wie das Gesundheits- und Sozialdepartement weiter mitteilt, bleibt das Impfzentrum am kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell weiterhin in Betrieb. Ein Impftermin kann online über https://covid19.impf-check.ch oder telefonisch über die Covid-19-Hotline unter 071 788 99 66 (Ziffer 1) vereinbart werden. Das Impfzentrum nimmt auch Kinderimpfungen vor, sofern sich die Erziehungsberechtigten vorgängig bei der Kinder- oder Hausärztin oder dem Arzt haben beraten lassen. Eine zweite Boosterimpfung wird gemäss Mitteilung aktuell nicht empfohlen.

Da Impfdosen nach wie vor nur in Grossmengen geliefert werden und die Logistik aufwendig ist, bieten Hausarztpraxen weiterhin keine Covid-19-Impfungen an.

In Gesundheitseinrichtungen weiterhin Maskenempfehlung

Zum Schutz besonders gefährdeter Personen empfiehlt das Gesundheits- und Sozialdepartement, beim direkten Kontakt mit Risikopersonen weiterhin eine Atemschutzmaske zu tragen. Dies gilt insbesondere für Gesundheitsfachpersonen. Ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf besteht zum Beispiel bei Personen ab 65 Jahren, bei Schwangeren oder bei Erwachsenen mit einer Vorerkrankung.

Der Kanton verfolgt die Lage der Coronapandemie weiterhin aufmerksam und wird je nach Entwicklung in Absprache mit den Nachbarkantonen gegebenenfalls wieder weitergehende Schutzmassnahmen umsetzen. (pd/red)