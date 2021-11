corona Die kalte Witterung, die Delta-Variante und die mangelnde Durchimpfung lassen die Zahl der Neuinfektionen wieder ansteigen Die Neuansteckungen mit dem Coronavirus nehmen wieder zu. Der Kanton setzt auf die Impfwoche und auf Boosterimpfungen, erwägt aber auch weitere Massnahmen.

Wir stehen am Beginn einer weiteren Welle. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

542 neue Coronafälle vermeldete der Kanton St.Gallen am Mittwoch, 439 am Donnerstag. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen an einzelnen Tagen im November und Dezember 2020 höher war, ständen wir am Beginn einer nächsten Welle, heisst es aus dem Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen. Im Winter könnten weitere folgen. Für den Anstieg macht das Departement, dessen Vorsteher Bruno Damann am Donnerstag nicht verfügbar war, mehrere Gründe aus: Die Witterung, die Delta-Variante, die mangelnde Durchimpfung. Aussagekräftiger als die Fallzahlen sei aber nach wie vor die Situation an den Spitälern, hatte Damann gleichentags gegenüber «FM1Today» gesagt. Diese seien noch nicht überlastet.

Derzeit befinden sich 44 Covid-19-Patienten im Kanton St. Gallen in Spitalpflege, davon werden sechs auf der Intensivstation beatmet. Im Rahmen des Contact Tracing werden die Impfdurchbrüche erhoben. Entscheidend sei, dass es bei geimpften Personen keine schweren Krankheitsverläufe gebe. Von den hospitalisierten Personen seien 75 bis 80 Prozent nicht geimpft, schreibt das Gesundheitsdepartement weiter.

Da die geimpften Personen kaum schwere Verläufe zeigten, werde sich die Situation vom letzten Jahr kaum wiederholen, so Damann gegenüber «FM1Today».

War Aufheben der Maskenpflicht an Schulen ein Fehler?

Erst per letztem Montag wurde die Maskenpflicht an der St. Galler Volksschule aufgehoben, die Quarantänebestimmungen gelockert. So findet der Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe I auch dann weiterhin statt, wenn zwei - oder mehr Personen in einer Klasse positiv auf das Coronavirus getestet werden. Die Frage, ob dieser Entscheid rückblickend falsch gewesen sei, lässt das Departement unbeantwortet. Wiederholt wird stattdessen, was vergangene Woche in der Medienmitteilung stand: «Die Massnahmen im Bildungsbereich wurden vor dem Hintergrund angepasst, dass sich Kinder zwar infizieren, aber kaum krank werden und nicht gefährdet durch das Virus sind.» Ob sich die steigenden Fallzahlen auch in den Schulen zeigen würden, könne aktuell noch nicht beantwortet werden.

Nach den Innerschweizer Kantonen Nidwalden (1080) und Schwyz (1010) sowie den Kantonen Appenzell Innerrhoden (1227) und Ausserrhoden (903) zählt St. Gallen schweizweit am meisten Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner im 14-Tage-Schnitt, nämlich 751. Aber nicht nur bei den Neuinfektionen, auch bei den Impfungen macht der Kanton im schweizweiten Vergleich nicht die beste Figur. Gerade einmal 59 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Schweizweit sind es 64,6 Prozent.

Warum dem so sei? Die Deutschschweiz sei generell impfskeptischer als die Romandie und das Tessin. Relevant sein dürften auch soziodemographische und sozioökonomische Merkmale, schreibt das Gesundheitsdepartement. Beispielsweise sei die Impfbereitschaft in städtischen Gebieten grösser als auf dem Land.

Boosterimpfung soll gegen steigende Zahlen helfen

So setzt Damann Hoffnungen in die nationale Impfwoche, die derzeit läuft. Er wolle die Impfquote auf 80 Prozent steigern, sagte er im Vorfeld. So bot der Kanton Impfnächte für Nachtschwärmer, Pop-up-Impfstellen in Altstätten, Walenstadt und Wattwil an und schickte ein mobiles Impfteam ins Toggenburg. Inwiefern sich die Impfquote dadurch verbessern lässt, wird sich zeigen. Eine Bilanz ziehen möchte man erst Anfang kommender Woche.

Vermehrt hatte Damann darauf aufmerksam gemacht, die Impfung sei die einzige Möglichkeit, aus der Pandemie zu kommen. Es brauche noch mehr Leute, die sich impfen liessen. Steigen die Zahlen weiter an, sieht sich der Kanton vor allem mit den Booster-Impfungen gewappnet. Weitere mögliche Massnahmen seien in Diskussion, heisst es aus dem Gesundheitsdepartement.