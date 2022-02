Corona Die Hospitalisierungen gehen zurück: St.Galler Kantonsspital will bald zum Normalbetrieb zurückkehren Trotz hoher Covid-19-Fallzahlen: Das Kantonsspital St.Gallen will bald wieder den normalen Operationsbetrieb aufnehmen. Nur die vielen Personalausfälle bereiten Sorgen.

Einzig, dass viele Pflegende selber im Moment erkranken, könnte den Spitalbetrieb nochmals an den Anschlag bringen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Seit Wochen befinden sich die Zahlen der Neuansteckungen in der Schweiz mit dem Coronavirus auf einem Höchststand. Für den Montag verzeichnete der Kanton St.Gallen 1637 Neuansteckungen, der Kanton Thurgau 920. Insgesamt werden im Kanton St.Gallen momentan 66 Patienten behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind, davon sind aber ausschliesslich sechs auf der Intensivstation. Im Nachbarkanton Thurgau sind aktuell 40 Coronapatienten hospitalisiert, sieben davon auf der Intensivstation. In St.Gallen sind in den letzten 14 Tagen zwei Personen coronabedingt verstorben, im Kanton Thurgau waren es sieben.

Die Fallzahlen sind auch in der Ostschweiz seit einiger Zeit rekordhoch, doch trotzdem gibt man sich im Kantonsspital St.Gallen zuversichtlich. Philipp Lutz, Medienbeauftragter des Kantonsspitals, sagt: «Es stimmt uns optimistisch, dass ein Anstieg der Covid-19-Hospitalisationen am Kantonsspital trotz hoher Ansteckungszahlen bisher ausblieb. Tendenziell sind bei uns die Zahlen sogar eher rückläufig.»

Im Kantonsspital hat sich die Lage eindeutig entspannt

Das gelte nicht nur für die gesamte Situation, sondern besonders für die Intensivstation: «Was die Anzahl der Covid-19-Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation betrifft, so hat sich die Situation in den letzten Wochen am Kantonsspital entspannt», sagt Philipp Lutz. Am 17. Januar habe man noch zehn Patienten betreut, nun seien sechs auf der Intensivstation. Hier sei ein markanter Unterschied erkennbar. «Zum Vergleich: Ende 2020/Anfang 2021 mussten während mehrerer Tage und Wochen teilweise über 20 Coronapatienten gleichzeitig intensivmedizinisch behandelt werden», so Lutz.

Es gebe aber nach wie vor auch Neueintritte von Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen. Teils übernehme das Kantonsspital St.Gallen diese Patientinnen und Patienten auch aus anderen Kantonen. Zudem würden auf der Intensivstation ja noch viele weitere Personen aufgrund einer anderen Erkrankung oder nach einem Unfall behandelt werden. Lutz sagt:

«Insgesamt ist die Lage aber kontrolliert und wir werden bald auch bei Wahleingriffen das Operationsprogramm wieder Richtung Normalbetrieb fahren können.»

Selbstverständlich werde man die weitere Entwicklung aber genau beobachten. Es gebe zwischendurch Phasen mit einer leichten Zunahme von Patienten, die aufgrund einer Covid-19-Erkrankung auf einer Bettenstation isoliert werden müssten, aber insgesamt sei der Trend auch hier eher rückläufig.

Spitalpersonal fällt krankheitsbedingt aus

Grundsätzlich hätten diese Patienten natürlich weniger schwere Verläufe als Covid-Patienten auf der Intensivstation und sie müssten nur wenige Tage hospitalisiert bleiben. Teilweise könnten aber auch sie schwerer erkranken und müssten deshalb länger bleiben. Auch Todesfälle gebe es immer noch vereinzelt. Zudem gebe es auch Covid-Patienten, die nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation auf eine Bettenstation verlegt werden könnten.

Laut Philipp Lutz sieht es aktuell nicht danach aus, dass die Situation im Spital nochmals brenzlig wird. Letztlich sei und bleibe die Kapazitätsfrage aber immer mit der Anzahl des zur Verfügung stehenden Fachpersonals verknüpft. Lutz sagt dazu:

«Wir verzeichnen momentan relativ viele krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal, sind aber auch hier zuversichtlich, dass sich die Situation nicht mehr verschärfen wird.»