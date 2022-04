Computerspiel Gamen für das Klima: Werden im April virtuell eine Million Bäume erspielt, kommen 10'000 echte Bäume in die Natur Die zwei Initianten Dominic Eichenberger und Flurin Jenal haben ein Computerspiel entwickelt, das für Klimafragen sensibilisieren soll. Der Clou dabei: 100 virtuelle Bäume im Game ergeben einen echt gepflanzten Baum in der Realität. Ziel sind eine Million virtuelle Bäume im April, sprich 10'000 gepflanzte Bäume. Mit von der Partie sind auch die St.Galler Konzeptkünstlern Frank und Patrik Riklin.

Das Spiel «Climapower» soll auf spassige Art für Klimafragen sensibilisieren. Bild: pd

Ein Game, das sich um Klimafragen dreht? Gab es bis jetzt in der Schweiz noch nicht. Seit Anfang April ist das anders: Jetzt gibt es «Climapower». So heisst das Spiel, das von Initiant Dominic Eichenberger angestossen und von Gamedesigner Flurin Jenal entwickelt wurde.

Die Idee: «Climapower» ist ein Klima-Mobile-Game vereint mit einer Landingpage in Form einer Wissensplattform. Das Spiel ist auch ein Ökosystem, in dem sich Firmen, Organisationen und Menschen für das Klima engagieren können. Sich das nötige Wissen aneignen, etwas Konkretes tun und das in Verbindung mit Spass, so das Ziel der beiden Initianten. Gamerinnen und Gamer können sich in den täglichen Wettkämpfen untereinander messen. Der oder die Beste kann dabei einen Preis gewinnen.

St.Galler Konzeptkünstler mit von der Partie

Anfang April ist das Game auf den Markt gekommen. Nun sind die Schweizer Gamerinnen und Gamer gefordert, sich mittels Spiel und Spass für das Klima zu engagieren. Schaffen sie im April eine Million virtuelle Bäume im Klima-Mobile-Game zu pflanzen, wird die Firma neon, die sich auf Online-Zahlungsverkehr spezialisiert hat, zusammen mit ihrem Partner 10‘000 echte Bäume pflanzen. 100 virtuelle Bäume im Game ergeben einen echten Baum in der Natur.

Bild: pd

Die beiden St.Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin unterstützen das Projekt Climapower mit ihrer Expertise. «Wie gelingt es, Menschen zu begeistern und für das Projekt zu gewinnen? Bei dieser Fragestellung können wir etwas von unserer Erfahrung weitergeben.» Sie stünden hinter der Idee, denn das Anliegen sei dringlich, so Frank Riklin. Geplant sei von ihrer Seite her eine unübliche Aktion, um das Projekt zu unterstützen.

Generation Z schaut kaum noch Fernsehen

«Besonders für jüngere Zielgruppen bietet das Medium Game eine Sprache, die sie verstehen, einen Kommunikationskanal, dem sie zuhören», sagt Gamedesigner Flurin Jenal. «Millenials und Generation Z schauen kaum noch Fernsehen, lesen kaum Zeitung und haben Ad Blocker auf ihren Geräten installiert. Dafür lieben sie Games, Social Media und Onlinekommunikation.» Das Game sei generationenübergreifend und wirke verbindend, betont auch Dominic Eichenberger. «Die Klimasituation betrifft schliesslich uns alle, unabhängig von jeder Alterskategorie.»