Laufende Untersuchungen «China-Deal» in Rapperswil-Jona: Nun äussert sich der Stadtrat zu den Unterstellungen rund um den Landverkauf Die Sinoswiss Holding AG, hinter der chinesische Investoren stehen, hat in Rapperswil-Jona ein Grundstück gekauft. Die Bürgerschaft wusste nichts davon, wodurch der Stadtrat in Kritik geriet. Nun äussert er sich in einer Medienmitteilung zu den laufenden Untersuchungen.

Eine Visualisierung des Sinoswiss Innovation Center, das in Rapperswil-Jona errichtet werden soll. Bild: PD

Anfang April rumorte es in Rapperswil-Jona. Der Landverkauf des Stadtrats an die Firma Sinoswiss Holding AG, die einem chinesischen Konzern gehört, gab zu reden. Lokalpolitiker verschiedener Parteien kritisierten das Geschäft, das ohne Wissen der Bürgerschaft abgewickelt worden war. Der Verkauf des Areals erfolgte schon 2021, wurde aber erst in diesem Jahr publik. Dabei standen zwei Fragen im Raum: Warum wurde das Stimmvolk nicht zum Geschäft befragt – und was sind die eigentlichen Ziele des chinesischen Auftraggebers?

In einem Communiqué schreibt die Stadtkanzlei Rapperswil-Jona am Donnerstagmittag, dass sich eine aufsichtsrechtliche Beschwerde von Hanspeter Raetzo, Präsident des Regionalen Gewerkschaftsbundes Lintgebiet, als vollständig gegenstandslos erwiesen habe. Das kantonale Departement des Innern werde sie deshalb nicht weiterverfolgen. Die Volksrechte seien nicht verletzt worden.

«Namentlich geht es um die Frage, ob der Verkauf hätte dem fakultativen Referendum unterstellt werden müssen», schreibt die Stadtkanzlei. «Der Stadtrat kann in eigener Kompetenz Grundstücke im Wert von bis zu 2 Millionen Franken veräussern.» Massgebend sei gemäss Anhang 2 zur Gemeindeordnung der amtliche Verkehrswert, nicht der effektive Verkaufspreis. Eine aktuelle Schätzung des amtlichen Verkehrswerts belaufe sich auf 1,4 Millionen Franken.

Stadtrat will sich politischen Diskussionen stellen

Der Stadtrat sei bereit, sich der politischen Diskussion zum Landverkaufsgeschäft zu stellen, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Nach wie vor treibe die Schweiz intensiven Handel mit China und sei auch darauf angewiesen. Hingegen habe sich die geopolitische Lage und die Rolle, die China dabei spiele, in den vergangenen Jahren laufend verschlechtert. Ob der Landverkauf in diesem Spannungsfeld richtig sei, könne man politisch und sachlich diskutieren. Als fragwürdig erachte der Stadtrat hingegen die Versuche von verschiedener Seite, den Landverkauf als unrechtmässig darzustellen. Selbst nach dem unmissverständlichen Bescheid aus dem Departement des Innern werden nach wie vor Anschuldigungen und Verdächtigungen erhoben. «Diese Methoden sind einzig dazu geeignet, die politische Kultur in der Stadt zu vergiften.»

In diesem Zusammenhang hat der Stadtrat 26 Fragen und Forderungen von Bruno Hug behandelt. Gemäss Öffentlichkeitsgesetz informiert und gewährt die Stadt als öffentliches Organ Zugang zu amtlichen Dokumenten, soweit nicht öffentliche oder schützenswerte private Interessen entgegenstehen.

Von der von Bruno Hug geforderten Herausgabe von Dokumenten sind, laut Medienmitteilung, Dritte betroffen, die gemäss Öffentlichkeitsgesetz anzuhören sind. Unter anderem betroffen sind die Sinoswiss Holding AG sowie Unternehmen, die in deren Auftrag tätig wurden. Die Anhörung sei unterdessen durchgeführt worden. Die Mehrheit der Angehörten lehnt die Publikation der Dokumente ab und macht schützenswerte private Interessen geltend.

Keine Herausgabe der Dokumente

Laut Communiqué hat der Stadtrat entschieden, auf die Herausgabe dieser Dokumente zu verzichten, da von einer Publikation Geschäftsgeheimnisse betroffen wären, die zu einer Beeinträchtigung des geschäftlichen Erfolgs des Unternehmens führen könnten. Dazu gehören namentlich verschiedene vertrauliche Informationen wie die Investitionssummen und detaillierte Ausführungen zum konkreten Bauvorhaben sowie zur Vision und dem betrieblichen Konzept des Projekts. Dies gilt für Dokumente der Sinoswiss Holding AG, respektive von ihr in Auftrag gegebener Unterlagen.

Verschiedene Dokumente werden mit Einverständnis der Betroffenen herausgegeben. Insbesondere die Empfehlungsschreiben des Schweizer Konsulats Chengdu, der Standortförderung des Kantons Zürich sowie der Standortförderung des Kantons St.Gallen.

Die Stadtkanzlei schreibt: «Ein beträchtlicher Teil der Fragen, die Bruno Hug beantwortet haben will, fallen nicht unter das Öffentlichkeitsgesetz und werden unter Berücksichtigung des Prinzips der Verhältnismässigkeit beantwortet.» (red)