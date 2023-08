Calfeisental-Wolfsrudel Drei von sechs Welpen: Kanton St.Gallen gibt Jungwölfe zum Abschuss frei Nachdem in den letzen vier Monaten auf der Alp Garfarra im Weisstannental mehr als acht Schafe gerissen wurden, erlässt der Kanton St.Gallen die Regulation des Calfeisental-Wolfsrudels.

Drei von sechs Jungwölfen dürfen nun geschossen werden. Symbolbild: Betty4240 / iStockphoto

Auf der Alp Galfarra im Weisstannental sind im laufenden Alpsommer über acht Schafe durch Wolfsangriffe gerissen worden oder mussten schwer verletzt getötet werden, wie die Staatskanzlei in einem Schreiben mitteilt. Der Kanton gibt nun drei von sechs Jungwölfe zum Abschuss frei. Die Risse erfolgten, obwohl die Alp mit Zäunen und Herdenschutzhunden geschützt ist. Gemäss eidgenössischer Jagdgesetzgebung ist die Schadenschwelle für eine Rudelregulation damit überschritten. Die Schäden stammen gemäss Mitteilung dem Calfeisental-Wolfsrudel an.

Das Rudel pflanzt sich in diesem Jahr zum zweiten Mal fort. Der Leitrüde des Rudels konnte an den begangenen Rissen genetisch bestätigt werden. Um weitere Risse nun zu verhindern, verfügt der Kanton deshalb über die Rudelregulation. Durch die Abschüsse soll auch eine Vergrämung des Rudels von den Nutztierherden und den Alpen erzielt werden. Die Abschussbewilligung gilt ab sofort und bis am 31. März 2024. (sk/vit)